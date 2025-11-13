Alerta Amarilla para este jueves: ¿dónde podría caer una tormenta con granizo?

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por fuertes tormentas en la provincia. Se sentiría en el Este con mayor fuerza.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una Alerta Amarilla por fuertes tormentas en la provincia. Este fenómeno se sentiría principalmente en el Este y la tormenta podría llegar con granizo.

¿Qué dice la Alerta Amarilla?

La Alerta Amarilla señala que zonas de Mendoza, principalmente el Este, el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes lluvias en cortos períodos, granizo, ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora y frecuente actividad eléctrica.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual

¿Cómo estará este jueves 13-11-2025?

Este jueves habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Tormentas aisladas en la noche. Nevadas en cordillera.

Máxima: 31°C | Mínima: 13°C

Viernes 14-11-2025

El viernes habrá nubosidad variable con tormentas aisladas y poco cambio de la temperatura. Tormentas con granizo. Nevadas en cordillera.

Máxima: 31°C | Mínima: 16°C

Sábado 15-11-2025

Parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura, inestable en la mañana, vientos leves del noreste.

Máxima: 32°C | Mínima: 16°C