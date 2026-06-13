Conmoción en el espectáculo: Juanita Tinelli denunció a su exnovio por violencia de género tras una agresión en un boliche

La modelo de 24 años radicó la denuncia a la madrugada contra el joven uruguayo Bautista Cuiña. Aseguró que le dio un golpe en el rostro tras una fuerte discusión en Costanera Norte y la Justicia le otorgó custodia policial.

Una madrugada de absoluta tensión sacudió al clan Tinelli y al mundo del espectáculo. Juanita Tinelli (24) denunció penalmente a su exnovio, Bautista Cuiña (21), por violencia de género, luego de haber sido agredida físicamente en el interior de un reconocido boliche de la Costanera Norte porteña. Tras la intervención policial y judicial, la joven se encuentra bajo protección oficial.

El violento episodio se desencadenó alrededor de las 5:20 de la madrugada de este viernes en el complejo bailable Costa 7070. Según consta en el parte policial, los efectivos de la Ciudad se desplazaron al lugar tras un llamado de alerta del personal del boliche. Al llegar, entrevistaron a la hija de Marcelo Tinelli y Paula Robles, quien relató que momentos antes había mantenido una fuerte discusión con Cuiña y que este le había propinado un golpe en el rostro.

Si bien las autoridades convocaron de urgencia al SAME para asistirla, la modelo se negó a recibir atención médica debido a que no presentaba lesiones visibles en ese momento, y se retiró del lugar acompañada por sus amigos y su chofer privado. Por su parte, el personal de seguridad del local intentó localizar al presunto agresor dentro del predio, pero el joven logró darse a la fuga por una de las tantas salidas alternativas del complejo antes del arribo policial.

Custodia policial y cámaras bajo la lupa

La causa quedó radicada en la Fiscalía de Flagrancia Norte (UFI Norte). Como primera medida de protección ante la gravedad del hecho, la Justicia le otorgó a Juanita Tinelli una consigna y custodia policial, y se espera que en las próximas horas sea citada para ampliar y ratificar su declaración presencial.

Los investigadores ya comenzaron a tomarles testimonio a los testigos clave del hecho. Un empleado de seguridad del boliche confirmó haber presenciado la acalorada discusión de la pareja, aunque aseguró no haber llegado a ver el golpe denunciado. Debido a esto, la Fiscalía solicitó de manera urgente el secuestro y análisis de las cámaras de seguridad del local comercial para reconstruir de forma definitiva la agresión.

Quién es Bautista Cuiña, el denunciado

Hasta este escándalo, Bautista Cuiña mantenía un perfil extremadamente reservado y alejado del ojo mediático. El joven de 21 años pertenece a una reconocida y tradicional familia empresaria de Uruguay, dueña de una importante cadena de electrodomésticos en su país.

Cuiña, quien estudia Administración de Empresas y Marketing en una universidad privada y trabaja en la firma familiar junto a su hermana melliza, también ha realizado trabajos esporádicos como modelo. Su relación con Juanita comenzó a finales de 2025 tras conocerse en Miami. Sin embargo, el romance duró apenas cuatro meses y, según confirmaron periodistas de espectáculos, la ruptura fue escandalosa. “Terminaron a patadas; la relación se había vuelto muy tóxica”, señalaron en los programas de espectáculos sobre el quiebre de la pareja.

Un presente marcado por la vulnerabilidad y las alarmas

Este dramático episodio se suma a un año sumamente complejo para la joven modelo. Cabe recordar que en octubre pasado, Juanita había acudido a la Justicia para denunciar graves amenazas telefónicas anónimas que textualmente le advertían que ella y su familia “se tenían que cuidar mucho”. Aquella situación le causó un profundo temor, al punto de solicitar un botón antipánico y desencadenar una fuerte crisis familiar y un distanciamiento temporal con su padre, Marcelo Tinelli, por no compartir ciertas decisiones del conductor.

Aunque esa causa por amenazas fue archivada transitoriamente hace pocos meses por falta de pruebas para identificar al autor, este nuevo y lamentable hecho de violencia física vuelve a encender todas las alarmas en el entorno de la joven.

Si sufrís o conocés a alguien que sufra violencia de género, recordá que podés comunicarte de manera gratuita las 24 horas a la Línea 144 para recibir contención y asesoramiento.