Alerta Amarilla este viernes en toda la provincia por tormentas y posible granizo: ¿a qué hora?

EL Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una Alerta Amarilla para toda la provincia por tormentas y posible granizo. El fenómeno se podría dar durante la tarde de este viernes en todos los sectores de la provincia y podría estar acompañado de actividad eléctrica y granizo.

¿Qué dice la Alerta Amarilla?

La Alerta Amarilla señala que Mendoza será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes o localmente severas.

Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 mm, que pueden ser superados de manera local. En la zona de la puna, en los niveles más altos de la cordillera, las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de nieve y/o granizo.

¿Cómo estará este viernes 20-02-2026?

Este viernes estará parcialmente nublado con leve descenso de la temperatura, tormentas de intensidad moderada a severa, ventoso hacia la noche. Precipitaciones en cordillera

Máxima: 30°C | Mínima: 19°C

Sábado 21-02-2026

Nubosidad variable y ventoso con poco cambio de la temperatura y lluvias aisladas, vientos moderados del sudeste. Precipitaciones en cordillera

Máxima: 29°C | Mínima: 18°C

Domingo 22-02-2026

Poca nubosidad con poco cambio de la temperatura, vientos leves del sudeste. Inestable en cordillera.

Máxima: 30°C | Mínima: 17°C

Lunes 23-02-2026

Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste, inestable hacia la noche. Inestable en cordillera.

Máxima: 32°C | Mínima: 17°C

Martes 24-02-2026

Caluroso con nubosidad variable y tormentas aisladas, vientos leves del este.

Máxima: 34°C | Mínima: 19°C