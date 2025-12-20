Alcohol al volante Mendoza: manejaba ebrio el vehículo de una empresa por la Aristides y casi choca a la Policía

El conductor fue detenido tras cruzar semáforos en rojo en la Arístides y estar a punto de chocar con una patrulla policial. El test de alcoholemia arrojó 3 gramos de alcohol en sangre. Menos de una hora después, en Guaymallén, otra conductora también fue aprehendida tras dar positivo con 2,05 g/L.

Durante la madrugada del sábado, la Policía de Mendoza detuvo a dos personas que conducían bajo los efectos del alcohol en distintos operativos realizados en Ciudad y Guaymallén.

Los procedimientos se dieron en el marco de patrullajes preventivos y controles viales desplegados en ambos departamentos.

El primer episodio se registró cerca de las 4.15 horas, en jurisdicción de la Comisaría 6ª de Capital, en la zona de Arístides Villanueva y Paso de los Andes. Mientras recorrían el lugar, los efectivos advirtieron una camioneta Peugeot Partner, perteneciente a una empresa de logística, que cruzaba semáforos en rojo y realizaba maniobras peligrosas, llegando incluso a estar a punto de chocar con un móvil policial.

Ante la situación, los uniformados iniciaron un seguimiento y lograron alcanzar el vehículo en la intersección de Paso de los Andes e Italia. El conductor, un hombre de 42 años, fue sometido al test de alcoholemia por personal de Tránsito municipal, que arrojó 3 gramos de alcohol por litro de sangre. Por el resultado, se dio intervención al Primer Juzgado Contravencional, que dispuso las actuaciones correspondientes.

Más tarde, alrededor de las 5.30 horas, se concretó otro procedimiento en Guaymallén, sobre Acceso Este y Tirasso. En ese punto, personal vial detuvo la marcha de un Volkswagen Gol durante un control de rutina. Al realizarle el dosaje, la conductora dio positivo con 2,05 g/L, por lo que también fue aprehendida.