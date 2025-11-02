Alcohol al volante: conducía ebrio, en contramano y chocó un móvil municipal

El conductor, de 37 años, manejaba en contramano y chocó contra un móvil municipal. Al realizarle el test de alcoholemia, se comprobó que tenía 2,79 g/l de alcohol en sangre, más de cinco veces el límite permitido.

Un incidente vial ocurrió durante la madrugada de este domingo en el departamento de Maipú. Un hombre de 37 años fue detenido luego de chocar contra un móvil de tránsito municipal mientras manejaba en contramano y bajo los efectos del alcohol.

El hecho se registró alrededor de las 00:07 horas en la intersección de las calles Luccinni y Julio Fernández Peláez.

Según informaron fuentes policiales, una camioneta Toyota Hilux perteneciente al área de Tránsito circulaba por la zona cuando fue embestida por un Volkswagen Gol Trend que venía en sentido contrario.

Al realizarle el test de alcoholemia al conductor del vehículo particular, identificado como P.Z., los resultados arrojaron 2,79 gramos de alcohol en sangre, más de cinco veces el límite permitido por la ley.

Tras el impacto, el rodado fue secuestrado y el infractor trasladado a la Comisaría 54°, donde fue notificado por infracción al Artículo 67 Bis de la Ley 9099.

En el caso interviene el Juzgado Contravencional de turno.