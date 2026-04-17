Alarma en Mendoza: la provincia se ubica cuarta en el ranking de personas en situación de calle

El relevamiento nacional contabilizó 421 mendocinos viviendo en la calle, lo que la coloca entre las más afectadas del país. El estudio revela perfiles, causas y trayectorias de exclusión que demandan respuestas urgentes.

El Ministerio de Capital Humano difundió los resultados del primer Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle, que se llevó a cabo en 19 provincias argentinas. En total se registraron 9.421 personas, de las cuales 421 corresponden a Mendoza, lo que ubica a la provincia en el cuarto lugar del ranking nacional.

El operativo incluyó 7.894 entrevistas realizadas en espacios públicos y dispositivos de alojamiento, como refugios y paradores. La información fue cargada en tiempo real en el sistema DataCalle, lo que permitió obtener resultados preliminares en pocas horas.

Según el informe, el 92% de las personas relevadas son mayores de 18 años, mientras que el 6% son menores. Además, un tercio de los entrevistados lleva más de dos años viviendo en la calle, lo que refleja trayectorias prolongadas de exclusión social.

El perfil predominante es el de varones adultos, aunque también se registró un 17% de mujeres. Entre los factores asociados a esta problemática se destacan los conflictos familiares, el consumo problemático y la falta de acceso a vivienda.

El relevamiento también mostró que más de la mitad de las personas en situación de calle realizan trabajos informales o de subsistencia, y que existe una alta dependencia de transferencias sociales. Los niveles educativos, en su mayoría bajos o incompletos, dificultan la reinserción laboral y social.

Desde el Ministerio remarcaron que “se trata de contar por primera vez con un mapa federal y preciso sobre esta situación”, con el objetivo de diseñar políticas públicas más efectivas en materia de vivienda, salud, trabajo y contención social.

El operativo se enmarca en la Ley 27.654, que establece la continuidad anual del relevamiento y busca avanzar hacia un abordaje integral de la problemática, con la participación de las provincias y municipios en la construcción de soluciones.