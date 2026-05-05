Alarma en Mendoza: crece la demanda de jubilados que buscan asistencia social para poder comer

Organizaciones advierten un aumento sostenido de adultos mayores que no logran cubrir sus necesidades básicas. Muchos deben elegir entre pagar el alquiler, comprar alimentos o acceder a medicamentos.

En medio de la crisis económica, una situación preocupa cada vez más: el incremento de jubilados que necesitan asistencia social para poder alimentarse. Organizaciones sociales aseguran que la demanda creció de manera sostenida en los últimos meses, de abuelos que tienen que elegir entre alquilar, comer o pagar medicamentos.

Desde la ONG UPA Mendoza, que brinda ayuda a personas en situación crítica, confirmaron que actualmente asisten a unas 180 personas por jornada, con una presencia cada vez mayor de adultos mayores.

El dato que encendió las alarmas es contundente: muchos jubilados en Mendoza se ven obligados a tomar decisiones extremas, como elegir entre pagar el alquiler, comprar comida o acceder a medicamentos.

“Notamos que aumentó el número de adultos mayores que se acercan porque no les alcanza. Si pagan un alquiler, ya no pueden cubrir la alimentación”, explicaron desde la organización.

Además del aspecto económico, remarcan el impacto emocional de esta situación. La ansiedad, depresión y angustia son frecuentes entre quienes atraviesan estas condiciones.

Frente a este escenario, espacios como UPA cumplen un rol clave. No solo brindan alimentos y abrigo, sino también contención emocional a personas que atraviesan situaciones límite. Sin embargo, advierten que sostener la asistencia se vuelve cada vez más difícil debido al crecimiento de la demanda y la falta de recursos suficientes.

Qué donaciones se necesitan

Ante la llegada del invierno, la ONG lanzó un llamado a la comunidad para colaborar con insumos básicos. Entre las principales necesidades se encuentran:

Alimentos no perecederos : arroz, fideos, polenta, legumbres

: arroz, fideos, polenta, legumbres Proteínas : carne, pollo

: carne, pollo Verduras y productos frescos

Frazadas y mantas para el frío

Además, convocan a sumar voluntarios que puedan colaborar en la cocina o brindar acompañamiento a quienes lo necesiten.

En el marco de su 12° aniversario, UPA Mendoza realizará una jornada solidaria abierta a la comunidad. El evento incluirá la preparación de locro y actividades para reunir donaciones, además de fomentar la participación de quienes deseen colaborar. La iniciativa se llevará a cabo en la parroquia ubicada sobre calle San Luis, donde la organización trabaja semanalmente.