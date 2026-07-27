Alarma en Luján de Cuyo: vecinos denuncian ataques a piedrazos contra autos y reclaman mayor seguridad

En Perdriel aseguran que los ataques se repiten desde hace varios días sobre el callejón Villanueva. Una niña resultó herida y varias personas sufrieron daños en sus vehículos. Los vecinos exigen más patrullajes, iluminación y medidas urgentes.

La preocupación y el miedo crecen entre los vecinos de Perdriel, en Luján de Cuyo, donde una seguidilla de ataques a piedrazos contra automovilistas volvió a poner en el centro de la escena la inseguridad en el callejón Villanueva. En apenas cuatro días se registraron varios episodios que dejaron vehículos dañados, una mujer lesionada y una niña herida, mientras los habitantes de la zona reclaman una mayor presencia policial y medidas urgentes para evitar una tragedia.

Los vecinos aseguran que los episodios no son nuevos, pero que durante los últimos días la situación se agravó. Denuncian que un grupo de menores se esconde entre la vegetación y arroja piedras, presuntamente con gomeras, contra los vehículos que transitan por el lugar.

Una serie de ataques que mantiene en alerta a Perdriel

De acuerdo con el relato de los vecinos, los primeros hechos de esta nueva seguidilla comenzaron semanas atrá, cuando varios automovilistas fueron sorprendidos por los proyectiles mientras circulaban por el callejón Villanueva.

En uno de los casos, una piedra atravesó el parabrisas de un vehículo y provocó heridas a una mujer que viajaba como acompañante.

Los ataques continuaron durante el fin de semana. El sábado por la noche otro automóvil sufrió daños por un piedrazo y el domingo por la mañana volvieron a registrarse agresiones similares.

La situación alcanzó su punto más crítico durante la tarde del domingo, cuando una piedra impactó contra un vehículo en el que viajaba una menor de edad, quien resultó herida y debió ser asistida por personal del Servicio de Emergencias.

Los habitantes de la zona explicaron que el callejón Villanueva representa una arteria clave para quienes viven en el sector, ya que conecta con la Ruta Provincial 15 y es utilizado diariamente por vecinos, trabajadores rurales y residentes del barrio Valle Verde.

Por ese motivo, sostienen que los ataques generan un clima permanente de miedo e incertidumbre, ya que no existe una alternativa segura para ingresar o salir del lugar. Además de los daños materiales provocados en los vehículos, aseguran que existe un riesgo constante para la integridad física de quienes transitan por allí.

Reclaman mayor presencia policial y medidas urgentes

Tras los reiterados llamados al 911, los vecinos señalaron que la presencia policial llegó varias horas después del inicio de los incidentes. Cuando finalmente arribó un móvil policial, los efectivos dialogaron con los residentes, quienes expresaron su preocupación por la falta de controles y la escasa vigilancia en la zona.

Según explicaron, actualmente la cobertura policial debe atender una amplia jurisdicción entre Agrelo y Perdriel, situación que dificulta una presencia permanente. Ante este escenario, los vecinos resolvieron presentar una nota formal ante la Comisaría de Agrelo para solicitar un refuerzo de los patrullajes y mayores medidas preventivas.

Quienes viven en el sector aseguran que la problemática requiere una intervención inmediata y plantearon una serie de acciones para mejorar la seguridad.

Entre las principales solicitudes figuran el cierre de un acceso improvisado que, según afirman, facilita el ingreso de quienes protagonizan los ataques; una mayor presencia policial y de preventores municipales; mejoras en la iluminación pública y la adecuación de las paradas de colectivos para brindar mayor protección a los usuarios.

También solicitaron trabajos sobre la arboleda lindante al canal con el objetivo de mejorar la visibilidad sin afectar el patrimonio forestal.