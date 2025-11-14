Agustina Gandolfo celebró sus 30 años en Mendoza con familia, amigos y producciones especiales

Entre paisajes de viñedos y encuentros íntimos, la influencer mendocina compartió días de celebración, producciones fotográficas y momentos familiares que reforzaron su vínculo con la provincia.

La modelo e influencer Agustina Gandolfo, esposa del delantero argentino Lautaro Martínez, regresó a su provincia natal para vivir días de celebración y disfrute. La mendocina aprovechó su estadía en la tierra del vino para recorrer distintos rincones de la provincia, compartir momentos con sus seres queridos y realizar producciones fotográficas que rápidamente captaron la atención en redes sociales.

El motivo principal de su visita fue un festejo doble: Gandolfo celebró sus 30 años junto a su padre, que cumplió 50, en un evento íntimo pero cargado de emoción. La cita tuvo lugar en la bodega Cittanina, emprendimiento vitivinícola que la familia impulsa en Luján de Cuyo y que se ha convertido en un espacio de referencia dentro del circuito enoturístico mendocino.

La celebración reunió a familiares y amigos cercanos, quienes acompañaron a Agustina en una noche marcada por la música, la gastronomía local y el vino de la propia bodega. Aunque Lautaro Martínez no pudo estar presente por compromisos profesionales en Europa y África, envió un mensaje público de cariño que se sumó a la ola de saludos que la influencer recibió en sus redes.

Durante su estadía, Gandolfo también se mostró activa en producciones de fotos realizadas en escenarios naturales de Mendoza. Viñedos, bodegas y paisajes de montaña fueron parte de las locaciones elegidas para destacar su estilo y reforzar su vínculo con la provincia.

Además de los compromisos profesionales, la influencer disfrutó de paseos familiares y encuentros con amigos de la infancia. Su presencia en la provincia generó expectativa entre seguidores y medios locales.

El emprendimiento Cittanina se consolida como uno de los proyectos más ambiciosos de la pareja, con una propuesta que combina producción vitivinícola y experiencias turísticas. La visita de Agustina y la celebración en sus instalaciones refuerzan la apuesta por Mendoza como epicentro de su vida personal y empresarial.