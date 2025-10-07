Aguas Mendocinas confirmó un importante corte de agua este viernes 10 de octubre: qué zonas de Mendoza afectará

Los trabajos están destinados a mejorar el sistema de distribución y garantizar una mayor eficiencia en el suministro. El operativo afectará al Gran Mendoza y podría extenderse hasta por 48 horas.

El próximo viernes 10 de octubre, Aysam (Aguas Mendocinas) llevará adelante una serie de trabajos fundamentales en el Área Metropolitana con el objetivo de mejorar la eficiencia del sistema de macro distribución de agua potable que abastece a los principales establecimientos potabilizadores. Es por eso que desde el organismo indicaron que habrá un importante corte en el suministro que afectará a 6 departamentos y que podría extenderse hasta por 48 horas.

Estas tareas forman parte de un proyecto estratégico de optimización y regulación de los acueductos, que permitirá reforzar el funcionamiento de las reservas que suministran a miles de hogares mendocinos.

Con una inversión superior a los 5,1 millones de dólares, la obra avanza con la instalación de 10 caudalímetros y la puesta en marcha parcial de una nueva cámara de distribución y regulación en La Puntilla. Este sistema permitirá dirigir la producción de agua potable desde los establecimientos Luján I y Potrerillos hacia las cuencas de Alto Godoy o Benegas, según la demanda, garantizando una gestión más eficiente, segura y confiable.

Además, el proyecto incluye la implementación de un sistema de macromedición de caudales provenientes de los cinco establecimientos potabilizadores del Gran Mendoza, una mejora clave para el control del recurso hídrico.

Megacorte de agua en Mendoza: qué zonas afectará este viernes 10 de octubre

Debido a las obras, el viernes 10 de octubre, a partir de las 4 de la madrugada, se llevará a cabo un corte programado de agua que se extenderá durante toda la jornada en distintas zonas del Gran Mendoza:

Ciudad: Secciones 1° a 8° y La Favorita.

Godoy Cruz: Sarmiento, Benegas, Las Tortugas, San Francisco del Monte y zona oeste.

Guaymallén: Dorrego, Las Cañas, Villa Nueva, San José, Pedro Molina, Jesús Nazareno, Rodeo de la Cruz y Km 11.

Las Heras: zonas centro, oeste y norte.

Luján de Cuyo: La Puntilla, Las Compuertas, Blanco Encalada, Potrerillos, Cacheuta, Carrodilla y Chacras de Coria.

Maipú: Coquimbito.

El corte tendrá una duración estimada de 12 a 15 horas, y una vez concluidos los trabajos comenzará la recuperación de reservas y purgas de acueductos. El servicio se restablecerá paulatinamente entre 24 y 48 horas posteriores a la finalización de la obra.

Medidas preventivas y recomendaciones

Durante el operativo, Aysam dispondrá de camiones aguadores para garantizar el abastecimiento de hospitales, clínicas y centros de hemodiálisis. La empresa solicita a los usuarios hacer un uso sumamente responsable y solidario del agua potable durante todo el fin de semana.

Se recomienda: