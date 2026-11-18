El espectáculo gratuito que se puede ver en la plaza Independencia combina música, luces y juegos de agua en las noches mendocinas. Conocé qué días se puede ver y en qué horario durante la temporada de verano.

Con la llegada de la temporada de verano, las Aguas Danzantes de la plaza Independencia vuelven a convertirse en una de las propuestas para disfrutar al aire libre en la Ciudad de Mendoza. El espectáculo combina juegos de agua, iluminación y música en uno de los espacios más emblemáticos de la Capital. La propuesta es gratuita y está destinada tanto a mendocinos como a turistas que quieran sumarse.

A qué hora es el espectáculo de Aguas Danzantes en plaza Independencia

Luego de los trabajos de mantenimiento y acondicionamiento realizados para preparar el sistema, las presentaciones retomaron su actividad el martes 17 de noviembre. Durante la temporada estival, el espectáculo puede disfrutarse de martes a domingos y feriados, entre las 20.30 y las 22.

Las funciones se realizan en plaza Independencia, ubicada en el corazón de la Ciudad de Mendoza, y no requieren el pago de una entrada.

Las Aguas Danzantes son uno de los atractivos tradicionales de la plaza Independencia. El sistema combina chorros de agua, luces y música sincronizada para ofrecer un espectáculo visual pensado para disfrutar en familia, en pareja o con amigos.

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza realizó tareas de revisión y mantenimiento de los distintos componentes antes del inicio de la temporada de verano, con el objetivo de garantizar el funcionamiento del sistema.