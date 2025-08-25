Agua fría en el cabello: ¿ritual de belleza o truco sin efecto?

Cada vez más personas suman este hábito a su rutina capilar en busca de brillo y vitalidad. Aunque no es una solución milagrosa, especialistas explican cómo puede mejorar la salud del cabello si se aplica en el momento adecuado y junto a otros cuidados clave.

En el mundo de la belleza, pocas recomendaciones generan tanto debate como el uso de agua fría para lavar el cabello. Mientras algunas influencers lo promueven como un truco infalible para lograr un pelo más brillante, los especialistas advierten que su efecto, si bien positivo, no es milagroso. La clave está en entender cómo actúa sobre la estructura capilar y cuándo conviene incorporarlo a la rutina.

Según la tricóloga española María Castellanos, “el agua fría ayuda a cerrar la cutícula del cabello, lo que genera una superficie más lisa y refleja mejor la luz”. Este fenómeno puede traducirse en mayor brillo, pero no reemplaza otros cuidados esenciales como la hidratación profunda o el uso de productos adecuados. De hecho, un estudio publicado por la Universidad de Copenhague en 2023 reveló que el 68% de las personas que combinaban agua fría con tratamientos nutritivos percibían mejoras visibles en el aspecto de su pelo.

Además del brillo, el agua fría tiene otros beneficios comprobados. Ayuda a reducir el frizz, mejora la circulación sanguínea en el cuero cabelludo y puede favorecer el crecimiento capilar en ciertos casos. “Es especialmente útil en cabellos finos o dañados, donde el cierre de cutículas permite conservar mejor la humedad”, explica la dermatóloga argentina Lucía Rinaldi. Sin embargo, advierte que en invierno su uso debe ser moderado para evitar molestias o irritaciones en el cuero cabelludo.

En cuanto a su aplicación, los expertos recomiendan utilizar agua fría solo en el último enjuague, luego de haber lavado con agua tibia y aplicado el acondicionador. Este contraste térmico potencia el efecto sellador sin comprometer la limpieza ni el confort. En salones de peluquería, esta técnica se usa desde hace años como parte de los tratamientos de brillo, aunque no siempre se comunica al cliente como tal.

En resumen, el uso de agua fría en el cabello puede ser un aliado dentro de una rutina integral de cuidado capilar, pero no debe considerarse una solución única. Para lograr un pelo sano y brillante, es fundamental combinar este hábito con una alimentación equilibrada, productos adecuados y protección frente al calor.