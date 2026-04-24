Agravaron la imputación contra el padrastro acusado de matar un su hijastro de 1 año: cuál es la situación de la mamá

La muerte de un niño de 1 año y 9 meses en Mendoza tras un presunto caso de maltrato infantil provocó un giro en la causa judicial. La Justicia agravó la imputación contra el padrastro, quien ahora enfrenta una acusación por homicidio agravado.

La muerte de un niño de 1 año y 9 meses en Mendoza generó conmoción y un fuerte avance en la causa judicial: la Justicia decidió agravar la imputación contra el padrastro, principal sospechoso del hecho. El menor permanecía internado en el Hospital Notti desde hacía dos semanas tras ingresar con lesiones compatibles con maltrato infantil. Con el fallecimiento, el acusado quedó imputado por un delito más grave y enfrenta una posible pena de prisión perpetua. En paralelo, se definió cuál es la situación procesal de la madre del pequeño.

El caso tuvo un cambio determinante luego del deceso del menor. En un primer momento, el padrastro, identificado como Cristian Gonzalo Fragapane Gómez, había sido imputado por homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa.

Sin embargo, tras la muerte del niño este viernes, la calificación legal pasó a ser homicidio agravado consumado, lo que implica una pena mucho más severa según el Código Penal.

La investigación, a cargo de la fiscal de Homicidios, sostiene que el acusado habría sido la última persona que estuvo con el niño antes de que su estado de salud se agravara. Además, informes médicos detectaron lesiones compatibles con el síndrome del bebé sacudido, un indicador frecuente en casos de violencia infantil.

De acuerdo a fuentes judiciales, los elementos incorporados en la causa señalan que el hombre estaba al cuidado del menor al momento del hecho.

Un informe oficial indica que el niño habría sido sacudido de manera violenta, aprovechando su estado de indefensión. Este tipo de agresión puede provocar daños cerebrales graves, lo que explicaría el cuadro crítico que derivó en su fallecimiento. Los peritajes médicos y testimoniales serán claves en las próximas etapas para confirmar la mecánica del hecho y sostener la acusación.

Cuál es la situación de la madre del niño

En medio de la investigación, una de las principales incógnitas es el rol de la madre del menor. Según fuentes judiciales y su defensa, no está imputada ni figura como sospechosa hasta el momento.

La mujer declaró ante la Justicia y aseguró que, al momento del hecho, los niños estaban bajo el cuidado de su pareja. Además, desde su entorno remarcaron que no presenta antecedentes de consumo problemático ni situaciones previas de violencia vinculadas a este caso.

No obstante, la causa se encuentra en una etapa inicial, por lo que su situación podría revisarse si surgen nuevos elementos.

El caso también activó la intervención del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI), que ya había tenido contacto previo con la familia por un episodio médico anterior del menor. Tras el fallecimiento, se dispusieron medidas de protección para el hermano del niño, quien actualmente se encuentra bajo resguardo y en buen estado de salud.