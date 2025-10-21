Advierten en Mendoza por una nueva estafa virtual que utiliza el nombre de Globant para ofrecer inversiones falsas

El Ministerio Público Fiscal de Mendoza advirtió sobre una estafa virtual que circula en redes sociales y grupos de WhatsApp. Los delincuentes utilizan el nombre de la empresa tecnológica Globant para ofrecer supuestas inversiones con ganancias rápidas.

El Ministerio Público Fiscal de Mendoza emitió una advertencia sobre una nueva modalidad de estafa virtual que circula en redes sociales y aplicaciones de mensajería, en la que delincuentes se hacen pasar por representantes de la empresa tecnológica Globant para ofrecer falsas oportunidades de inversión.

La maniobra, que ya ha afectado a varios usuarios en la provincia, consiste en crear grupos de WhatsApp o perfiles falsos en redes sociales bajo el nombre de “Globant Acciones”, donde se promete a las víctimas ganar dinero fácil y rápido invirtiendo en proyectos tecnológicos o relacionados con la inteligencia artificial.

Según explicó la fiscal Gabriela García Cobos, de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos, los estafadores logran atraer a las personas mediante publicidad paga en redes e incluso a través de resultados manipulados en buscadores como Google, que redirigen a sitios web falsos que simulan ser oficiales de la compañía.

“Queremos alertar a la población para que no caiga en estas propuestas. Las inversiones que prometen ganancias rápidas y sin riesgo no existen. Es fundamental desconfiar y no transferir dinero sin verificar la autenticidad de la plataforma”, advirtió la fiscal.

El esquema delictivo suele comenzar con pequeñas inversiones que aparentemente generan un retorno positivo, lo que da confianza a las víctimas y las incentiva a invertir sumas mayores. Una vez que el monto es elevado, los delincuentes dejan de responder y desaparecen con el dinero.

Desde el Ministerio Público Fiscal recordaron que Globant no ofrece programas de inversión abierta al público, por lo que cualquier comunicación o grupo que utilice su nombre con ese fin es falso.

Asimismo, recomendaron a quienes hayan sido contactados o estafados que realicen la denuncia en la página oficial del Ministerio Público Fiscal de Mendoza, aportando todos los datos posibles: números de cuenta, teléfonos de contacto o capturas de pantalla de los chats y plataformas utilizadas.

“No hay que invertir en lo que no se entiende, y siempre ante la duda, hay que desconfiar”, concluyeron desde la fiscalía, que continúa investigando este tipo de estafas virtuales que cada vez son más frecuentes en la provincia.