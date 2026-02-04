“Adopta a un compañero”: un refugio de Mendoza lanzó una campaña para que más de 180 perros encuentren familia

El refugio Ángeles de Cuatro Patas, ubicado en Godoy Cruz, lanzó una campaña solidaria para promover la adopción responsable de más de 180 perros, muchos de ellos adultos, viejos o con problemas de salud.

El refugio Ángeles de Cuatro Patas es un espacio ampliamente conocido en Mendoza por su trabajo sostenido en el rescate y cuidado de perros abandonados. Incluso, en el último tiempo recibió la visita del presidente Javier Milei, lo que visibilizó aún más la tarea que realizan a diario. Sin embargo, hoy atraviesan una situación delicada y necesitan el acompañamiento de la comunidad para lograr que más de 180 perros puedan encontrar una familia.

El refugio funciona desde hace más de 10 años en Godoy Cruz y se sostiene, principalmente, gracias a la solidaridad de los mendocinos. Allí conviven cientos de perros que fueron rescatados en condiciones de abandono, muchos de ellos adultos mayores, enfermos o con dificultades de movilidad, lo que vuelve aún más complejo el proceso de adopción.

El espacio está a cargo de Beatriz Liliana Méndez, quien dedica su vida al cuidado de los animales desde hace más de una década. A través de este trabajo, también logró superar una profunda depresión y hoy se mantiene firme en su compromiso cotidiano con cada uno de los perros que llegan al predio.

La mayoría de los animales que viven en el refugio requieren cuidados especiales, atención veterinaria constante y un entorno de contención. Junto a un grupo de voluntarios, el esfuerzo diario es enorme para garantizarles calidad de vida, alimentación y atención sanitaria.

Lograr la adopción de un perro abandonado ya es difícil, pero el desafío se multiplica cuando se trata de animales con problemas de salud, movilidad o higiene. Por eso, desde el refugio destacan especialmente a quienes deciden abrir las puertas de su hogar a estos perros, dándoles una oportunidad.

“Adopta a un compañero”, la campaña solidaria

A través de sus redes sociales, el refugio lanzó la campaña “Adopta a un compañero”, una convocatoria abierta a quienes deseen sumar un nuevo integrante a su familia. El objetivo es visibilizar la realidad de los más de 180 perros que esperan una adopción responsable y definitiva.

Desde el refugio remarcan que cada adopción libera un espacio para poder rescatar a otro animal en situación de abandono, lo que convierte este gesto en una acción solidaria.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 𝔸́𝕟𝕘𝕖𝕝𝕖𝕤 𝕕𝕖 𝕔𝕦𝕒𝕥𝕣𝕠 𝕡𝕒𝕥𝕒𝕤 (@angelesde4patass)

Cómo colaborar con Ángeles de Cuatro Patas

Quienes quieran adoptar o colaborar pueden comunicarse con el refugio a través de las redes sociales de Ángeles de Cuatro Patas o acercarse personalmente de lunes a domingo, de 10 a 14 horas, al predio ubicado en Godoy Cruz.

También se reciben donaciones económicas al alias Congo.diario.sal, a nombre de Beatriz Liliana Méndez, o consultas al 261 756 4533. Cada aporte, por mínimo que sea, ayuda a sostener el trabajo diario y a mejorar la calidad de vida de cientos de perros que esperan una segunda oportunidad.