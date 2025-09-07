Actividad suspendida: no se realizará la jornada de juegos, payamédicos y música en vivo este domingo

La jornada de juegos, payamédicos y música en vivo programada para este domingo en Mendoza fue suspendida.

La Ciudad de Mendoza había organizado un evento especial en el marco del Mes de las Infancias, destinado a niños y niñas en tratamiento de diálisis, trasplantados, en lista de espera y sus familias, con una tarde de juegos, música y diversión en familia.

La actividad estaba programada para este domingo 7 de septiembre, de 15 a 18.30 horas, en el Parque General San Martín, en la zona de la Vizcachera Norte, dentro de las instalaciones del Cuartel de Bomberos Voluntarios, con entrada libre y gratuita.

Sin embargo, la Municipalidad ha decidido suspender la actividad. Las autoridades informarán si se reprograma la jornada.

El evento contaba con la participación de Payamédicos, el elenco Pataletas, la artista Pochoclina y Pablo Galve, reconocido cantante que participó en La Voz Argentina.