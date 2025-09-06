¿Querés aprender a construir con paneles estructurales aislantes? sumate a este curso gratuito con amplia salida laboral

Se trata de un curso gratuito de construcción con paneles aislantes para quienes quieran capacitarse en un método moderno y práctico. Las preinscripciones ya están abiertas.

La Municipalidad de Godoy Cruz anunció la apertura de preinscripciones para un nuevo taller gratuito de Construcción Sismotérmica con paneles estructurales aislantes.

La capacitación se desarrollará en conjunto con la empresa New Panel, reforzando el trabajo articulado entre el municipio y el sector privado para impulsar oportunidades de formación laboral en la comunidad.

¿Dónde y cuándo es el curso?

El Centro Profesional Sarmiento, ubicado en Av. Urbana del Oeste Marciano Cantero y Cutral-Có, será la sede de este programa que se dictará del 17 de septiembre al 8 de octubre.

El curso tendrá cuatro encuentros semanales, todos los miércoles de 14 a 18 horas, con una duración total de un mes.

Los cupos son limitados, por lo que las personas interesadas deberán realizar la preinscripción online. Una vez completado el formulario, quienes resulten seleccionados recibirán la confirmación por teléfono o correo electrónico.

¿Qué vas a aprender?

Durante la formación se enseñarán temas clave como:

Técnicas de ensamblaje mediante encastres macho-hembra.

mediante encastres macho-hembra. Tipos y composiciones de paneles.

Instalación de soleras.

de soleras. Aplicación de revestimientos.

Además, se abordarán los beneficios del sistema sismotérmico, como el ahorro energético, la ligereza estructural, la rapidez en el montaje, la eficiencia térmica y el respeto por el medio ambiente.

¿Quiénes pueden participar?

El curso está dirigido a personas mayores de 18 años con domicilio en Godoy Cruz interesadas en capacitarse en un sistema constructivo moderno, seguro y eficiente.

Es importante destacar que para asistir al cursado es requisito obligatorio contar con la vacuna antitetánica.

Preinscripción e información

Quienes tengan dudas o necesiten más información pueden comunicarse con el Centro de Formación Profesional Sarmiento al 261-3064945, o con la Dirección de Educación y Capacitación Laboral al 4429331, de lunes a viernes, de 8:30 a 13:30 horas.