Accidente fatal en Maipú: un joven ciclista murió al caer en una acequia

El hecho ocurrió durante la madrugada en Fray Luis Beltrán. La investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Jurisdicción, que trabaja en esclarecer las circunstancias del siniestro que se habría producido en solitario.

Un joven ciclista perdió la vida en la madrugada de este martes en Fray Luis Beltrán, Maipú, tras caer en una acequia. El hecho ocurrió cerca de la 1:45 de la mañana, en la intersección de calle Resplandor y Carril Viejo, jurisdicción de la Comisaría 6.

La víctima fue identificada como Marcos Javier Mamani, de 23 años, quien circulaba hacia el sur en su bicicleta rodado 29 cuando, por causas que aún se investigan, perdió el control y cayó dentro de la acequia. El joven falleció en el lugar.

Personal médico constató traumatismos de cráneo y tórax, con una lesión visible en la sien derecha. Según las primeras pericias, no se observaron signos de participación de terceros en el siniestro.

La investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Jurisdicción, que trabaja en la reconstrucción de lo sucedido. Al tratarse de una única víctima y sin intervención de otros vehículos, no se realizó dosaje de alcohol.

El caso generó conmoción en la zona, ya que se trata de un sector con escasa iluminación y circulación reducida durante la madrugada. Vecinos señalaron que la presencia de acequias abiertas representa un riesgo para quienes transitan en bicicleta o a pie.

Las autoridades buscan establecer las circunstancias exactas del accidente y determinar si hubo factores externos que contribuyeron a la caída. Mientras tanto, se recomienda extremar precauciones al circular por calles rurales de Maipú, especialmente durante la noche.