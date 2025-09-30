Accidente en la Ruta 7: un BMW desbarrancó en Agua de Las Avispas y una mujer resultó herida

Un fuerte accidente en la Ruta 7, a la altura de Agua de Las Avispas, dejó como saldo a una mujer hospitalizada. El vehículo, que viajaba desde Chile, perdió el control y cayó a la banquina.

Un accidente en la Ruta 7 generó alarma este martes en el sector de Agua de Las Avispas, a la altura del kilómetro 1187. Un BMW X3 proveniente de Chile perdió el dominio en plena curva, desbarrancó y terminó en la banquina sur tras caer unos cinco metros de altura.

El vehículo quedó volcado sobre el costado del acompañante. Como consecuencia, una mujer que viajaba en el interior resultó lesionada y debió ser trasladada de urgencia al Hospital Central de Mendoza, donde fue diagnosticada con politraumatismos por accidente vial y fue trasladada al Hospital Central.

En el lugar trabajaron de manera coordinada personal del SEC, Policía de Mendoza, Bomberos y Policía Vial, quienes realizaron las tareas de asistencia, rescate y control del tránsito en la zona hasta garantizar la seguridad de los automovilistas.