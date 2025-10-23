Accidente en la Ruta 7: dos suizos y una francesa heridos tras un choque múltiple en Alta Montaña

Tres turistas europeos resultaron heridos este jueves tras un fuerte choque entre un auto y dos camiones en el Túnel de Las Cortaderas, en Luján de Cuyo. El tránsito estuvo completamente interrumpido y uno de los heridos debió ser trasladado en helicóptero al Hospital Central.

Tres personas resultaron heridas este jueves por la mañana en un violento accidente ocurrido sobre la Ruta Nacional N° 7, a la altura del kilómetro 1148, en el sector del Túnel de Las Cortaderas, jurisdicción de Luján de Cuyo.

El siniestro se registró cerca de las 11.40 y generó un amplio operativo de emergencia. Según informaron fuentes policiales, el hecho involucró a un automóvil Fiat Cronos, conducido por un ciudadano suizo de 53 años y dos camiones: un Scania guiado por un hombre de 46 y un Ford Cargo al mando de un chofer de 48 años.

De acuerdo con las primeras pericias, el Fiat Cronos circulaba en dirección oeste cuando, por razones que aún se investigan, su conductor perdió el control e impactó de frente contra el camión Scania. Luego, el vehículo colisionó también con el camión Ford Cargo, lo que provocó la interrupción total del tránsito en el túnel.

En el automóvil viajaban además dos acompañantes: un joven suizo de 24 años, y una mujer francesa de 20. Ambos, junto al conductor, debieron ser rescatados por personal de Bomberos Voluntarios y Gendarmería Nacional, que trabajaron en el lugar junto a efectivos policiales.

Ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistieron a los heridos. El conductor y el joven de 24 años fueron diagnosticados con politraumatismos graves y trasladados de urgencia al Hospital Central, uno de ellos en helicóptero Halcón 03 que despegó desde Base Cóndor. La joven de 20 años sufrió politraumatismos leves.

Los test de alcoholemia realizados a los tres conductores dieron resultado negativo (0,0 g/l). Personal de Policía Científica realizó las pericias correspondientes y la Oficina Fiscal de Jurisdicción quedó a cargo de la investigación.