Accidente en Junín: una familia resultó herida tras un choque frontal en la Ruta 60

Un choque frontal en la Ruta 60 dejó a una familia hospitalizada. La madre está en estado delicado tras sufrir fracturas graves, el padre y los niños resultaron con politraumatismos.

Un violento accidente de tránsito ocurrido en la localidad de Phillips, en el departamento de Junín, dejó a una familia completa con diversas heridas.

El hecho se registró el sábado, minutos antes del mediodía, en la intersección de Ruta 60 y calle Casares.

Según informó el Ministerio de Seguridad, una camioneta Toyota Hilux y un Peugeot 504 chocaron de frente luego de una maniobra imprudente de sobrepaso.

La conductora de la camioneta, identificada como Rocío Belén Bustos, de 26 años, circulaba hacia el oeste por Ruta 60 cuando intentó adelantar a una motocicleta. Durante la maniobra, invadió el carril contrario y terminó impactando de lleno contra el automóvil familiar.

En el Peugeot viajaban Marcos Gabriel Jofré (35), su pareja Brenda Magalí Mercado (35) y sus dos hijos, Zamir Elian, de un año, y Kathia Deyanira, de 9. Todos sufrieron lesiones de distinta consideración.

El Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) trasladó a la familia al Hospital Perrupato de San Martín.

Los menores fueron diagnosticados con politraumatismos y permanecen internados bajo observación. Jofré fue sometido a estudios radiológicos, mientras que Mercado debió ser intervenida quirúrgicamente debido a una fractura en la base del cráneo, lesiones discales y otros traumatismos severos. Por la gravedad de su cuadro, fue derivada al Hospital Central, donde su estado fue calificado como delicado.

La conductora de la Hilux dio negativo en el test de alcoholemia (0.00%).

En el lugar trabajó personal de Policía Científica para determinar las causas exactas del siniestro y establecer responsabilidades.