Accidente en Guaymallén: chocaron dos autos y uno terminó volcado en una acequia

Tres personas, entre ellas una niña de 9 años, sufrieron lesiones leves tras una colisión registrada durante la mañana de este miércoles en la intersección de Elpidio González y Bonfanti, en Guaymallén.

El siniestro vial ocurrió cerca de las 9, cuando un Fiat Cronos, circulaba por Bonfanti de sur a norte y un Chevrolet Agile, transitaba por Elpidio González de oeste a este.

Por causas que son materia de investigación, ambos vehículos llegaron a la intersección y colisionaron. Como consecuencia del impacto, el Fiat Cronos terminó volcado en el interior de una acequia.

En el Chevrolet Agile también viajaba una menor de 9 años. Los dos conductores y la niña fueron asistidos en el lugar y diagnosticados con politraumatismos leves.

Tras el accidente, se realizaron los correspondientes dosajes de alcohol a ambos conductores. En los dos casos, el resultado fue de 0,00 gramos por litro de sangre.

Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades correspondientes, mientras se buscan establecer las circunstancias en las que ocurrió la colisión.