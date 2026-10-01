Accidente en el Valle de Uco: seis turistas brasileños heridos

Un choque múltiple en Tupungato involucró a una camioneta, un camión y una combi turística. El episodio, ocurrido en plena ruta de acceso a bodegas y encendió las alarmas sobre la seguridad vial en zonas de alta circulación turística.

El miércoles, un choque en cadena en Tupungato alteró la rutina del Valle de Uco y dejó como saldo a seis turistas brasileños heridos. El siniestro se produjo en la calle La Gloria, un corredor muy transitado por contingentes que visitan bodegas y emprendimientos vitivinícolas de la región.

De acuerdo con las primeras pericias, el conductor de una Volkswagen Amarok habría perdido el control e invadido el carril contrario. En ese momento, el chofer de un camión Mercedes Benz con acoplado intentó maniobrar hacia la banquina para evitar la colisión, pero la camioneta impactó contra la parte trasera del acoplado. El golpe provocó que la Amarok girara violentamente y embistiera a la combi que trasladaba al grupo de turistas brasileños, la cual terminó en un zanjón lateral.

Los seis pasajeros fueron trasladados al Hospital General Las Heras de Tupungato, donde permanecieron bajo observación. Según los primeros informes médicos, presentan lesiones leves y moderadas, sin riesgo vital. El contingente se encontraba en plena visita a la Bodega La Azul, uno de los destinos más concurridos del Valle de Uco, lo que generó preocupación en el sector turístico por el impacto que este tipo de episodios puede tener en la imagen de la provincia.

La Comisaría 20ª de Tupungato, junto a personal de Tránsito Municipal y la Policía Científica, intervino en el lugar para realizar las pericias correspondientes. Se ordenaron dosajes de alcohol a los conductores y se analizan posibles fallas mecánicas o imprudencias al volante. Las autoridades buscan establecer responsabilidades y determinar las causas exactas del siniestro.