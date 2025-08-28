Accidente y caos en el Acceso Sur: pasajeros heridos tras el choque de un micro

El colectivo se dirigía desde Pedriel al centro y terminó impactando contra un poste antes de caer hacia la lateral. Varios pasajeros resultaron heridos y debieron ser asistidos en el lugar.

Un colectivo que circulaba por el carril Sarmiento y Acceso Sur, en el departamento de Godoy Cruz, protagonizó un fuerte siniestro vial durante la mañana de este jueves.

La unidad, perteneciente a la empresa Bartolomé Mitre, trasladaba pasajeros desde Pedriel cuando perdió el control y terminó sobre la lateral este del Acceso Sur.

Según relataron testigos, todo comenzó con un estruendo similar a una explosión. Instantes después, el chofer perdió el dominio del rodado, que subió a los cordones, arrasó con una luminaria y finalmente se desvió hacia la lateral. El impacto dejó serios daños en el frente y en la parte superior del micro.

Varios pasajeros sufrieron golpes y cortes por la rotura de vidrios. En el lugar trabajaron ambulancias del SEC y personal policial. Entre los afectados se encontraban niños, un bebé y adultos que iban parados por la gran cantidad de gente a bordo.

“Pensé que el colectivo se iba a dar vuelta. Me tiré encima de mi hija para protegerla”, relató una pasajera todavía conmocionada. Otro testigo contó que ayudó a abrir las puertas para que los pasajeros pudieran salir, ya que muchos habían quedado atrapados dentro de la unidad.

El vehículo contaba con cámaras de seguridad internas, las cuales serán clave para determinar qué ocurrió.

A pesar de la magnitud del hecho, no se registraron víctimas fatales.

El tránsito sobre el Acceso Sur se encuentra habilitado.