Accidente en el Acceso Sur: chocaron dos autos y el tránsito está complicado

El choque ocurrió en la mano hacia el sur. Los vehículos quedaron ocupando parte de la calzada y personal de Tránsito trabaja en la zona para ordenar la circulación.

Dos vehículos colisionaron este miércoles por la mañana en el Acceso Sur. Los autos quedaron ocupando parte de la calzada y el tránsito hacia el sur circula con demoras.

El incidente vial ocurrió en la mano del Acceso Sur que se dirige hacia el sur, en el sector comprendido entre Rawson y Juan José Paso. Por causas que todavía no fueron determinadas, dos autos terminaron colisionando y quedaron enganchados entre sí.

Uno de los vehículos quedó cruzado sobre el carril del medio, mientras que el otro terminó sobre la banquina.

La posición en la que quedaron los vehículos redujo la circulación a un solo carril y provocó demoras para quienes transitan hacia el sur. Personal de Tránsito y Control de Luján de Cuyo se encuentra en la zona para ordenar el paso y evitar mayores complicaciones.

El sector, además, presenta una circulación especialmente condicionada por las obras que se desarrollan en el entorno del Acceso Sur y Juan José Paso.

Los ocupantes de ambos vehículos se encuentran en buen estado y no se informaron heridos de gravedad.

La recomendación para quienes circulen por el Acceso Sur hacia el sur es hacerlo con precaución y prever demoras en el tramo cercano a Rawson y Juan José Paso, hasta que los vehículos puedan ser retirados de la calzada.