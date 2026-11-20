Las tareas comenzarán a las 9 y se extenderán durante la mañana. La circulación tendrá modificaciones en ambas calzadas y habrá un operativo policial para ordenar el tránsito.

Los conductores que circulen por el Acceso Sur deberán tener en cuenta una modificación en el tránsito este sábado 21 de noviembre. La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) realizará trabajos de bacheo entre calle Juan José Paso y el Acceso Este, por lo que se implementarán desvíos temporales a partir de las 9.

Según informó el organismo, las tareas comenzarán en la zona de calle Juan José Paso y avanzarán por la calzada con sentido hacia el Acceso Este, hasta llegar al Nudo Vial de El Cóndor. Una vez finalizada esa intervención, las cuadrillas regresarán por la mano contraria, desde el Acceso Este hasta retomar calle Paso.

Cómo serán los desvíos en el Acceso Sur

Los trabajos se desarrollarán durante la mañana y afectarán de manera temporal la circulación en el tramo comprendido entre Juan José Paso y el Acceso Este.

Primero, el personal de Vialidad intervendrá la calzada que se dirige hacia el norte, en dirección al Acceso Este. Luego, las tareas continuarán sobre la mano contraria, en sentido hacia el sur.

Para garantizar la seguridad de los operarios y ordenar el tránsito, se desplegará un operativo conjunto con efectivos de la Policía de Mendoza y las Policías Viales de Luján de Cuyo, Godoy Cruz y Guaymallén.

Desde la Dirección Provincial de Vialidad solicitaron a quienes deban transitar por el sector que circulen con precaución, respeten las indicaciones del personal que estará trabajando en la zona y, en lo posible, busquen vías alternativas.

La recomendación es salir con tiempo y conducir con paciencia para evitar inconvenientes mientras se desarrollan las tareas de conservación sobre el Acceso Sur.