Acceso Sur: en qué zonas están trabajando y cómo será el tránsito

Los trabajos se concentran en un tramo de 2,3 kilómetros entre el puente de Azcuénaga y el ingreso a la variante Palmira. La circulación vehicular se mantendrá habilitada, pero sobre la calzada oeste, mientras avanzan las tareas de ampliación y reasfaltado de la Ruta 40.

Las obras de ampliación y puesta en condiciones del Acceso Sur, sobre la Ruta Nacional 40, avanzan con una nueva etapa que modifica la circulación vehicular en uno de los sectores de mayor tránsito de Mendoza.

Los trabajos comenzaron a desarrollarse a la altura del puente de Azcuénaga y se extenderán por aproximadamente 2,3 kilómetros hasta el ingreso a la variante Palmira. En este tramo, los vehículos circularán en ambos sentidos por la calzada oeste del Acceso Sur, mientras se llevan adelante las tareas correspondientes sobre la calzada este.

El objetivo de esta modalidad es mantener el tránsito habilitado y evitar el corte total del Acceso Sur, al mismo tiempo que se permite avanzar con las obras de ampliación y reasfaltado de la Ruta 40.

¿Cuánto tiempo durarán los trabajos?

De acuerdo con las estimaciones vinculadas a la obra, esta nueva etapa tendrá una duración aproximada de 50 a 55 días, es decir, poco menos de dos meses.

Sin embargo, el plazo podría extenderse en caso de que las condiciones climáticas dificulten el avance de las tareas. Por ese motivo, desde el lugar señalaron que se trata de un período estimativo y que dependerá de cómo evolucionen los trabajos durante las próximas semanas.

En la zona ya pueden observarse los elementos que delimitan el sector de obra, como tachos de color naranja, montículos de tierra y maquinaria pesada ubicada a pocos metros de la calzada.

Piden reducir la velocidad en el Acceso Sur

Uno de los principales pedidos para quienes transiten por el sector está relacionado con la velocidad de circulación.

Si bien el tránsito se mantiene habilitado y hasta el momento avanza sin mayores inconvenientes, los vehículos circulan muy cerca de maquinaria y trabajadores que se encuentran realizando las tareas.

Por ese motivo, se solicita a los conductores disminuir la velocidad, respetar las señales de tránsito y extremar las precauciones al atravesar el tramo intervenido.

La recomendación es circular por la zona de obra prácticamente como si se tratara de una calle urbana, en lugar de mantener las velocidades habituales del Acceso Sur, donde los vehículos suelen desplazarse a ritmos mucho mayores.

La circulación seguirá habilitada

La modalidad adoptada para esta etapa busca evitar el cierre completo del Acceso Sur. La intención es que siempre haya carriles habilitados para garantizar la circulación, aunque con una marcha más lenta debido a la presencia de maquinaria, operarios y sectores intervenidos.

Las autoridades remarcaron la importancia de que los conductores respeten las indicaciones mientras duren los trabajos, especialmente durante los momentos de mayor tránsito.

El nuevo tramo se suma a otras etapas que ya se encontraban en ejecución sobre el Acceso Sur y que continuarán desarrollándose de acuerdo con el cronograma previsto.

Mientras avanzan las obras, el pedido para quienes utilizan diariamente esta importante vía de comunicación es claro: bajar la velocidad, prestar atención a la señalización y circular con máxima precaución en los sectores donde trabajan las máquinas y los operarios.