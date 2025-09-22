Acceso Este: Desbarrancó de un puente un camión cargado de carne

El conductor de un utilitario pinchó una rueda e impactó contra un camión cargado con carne, que perdió el control y cayó desde el Acceso Este a calle Cañadita Alegre. El chofer sufrió politraumatismos pero está fuera de peligro.

Un impactante accidente se registró este lunes al mediodía en Guaymallén, cuando un camión cargado con carne desbarrancó del Acceso Este y terminó cayendo sobre calle Cañadita Alegre, luego de chocar con un utilitario.

El hecho ocurrió pasadas las 11, cuando el conductor de un Peugeot que circulaba hacia el este sufrió la pinchadura de un neumático. La maniobra involuntaria lo llevó a impactar contra el transporte de carga que viajaba en la misma dirección.

Tras el choque, el camionero perdió el control en la zona del puente, atravesó el guardarraíl metálico y se precipitó al vacío. El vehículo cayó directamente sobre Cañadita Alegre, en un momento en que afortunadamente no pasaban peatones ni otros vehículos.

La carga de carne que trasladaba quedó desparramada sobre la calzada, lo que obligó a desplegar un importante operativo de limpieza y cortes de tránsito en la zona.

El estado del conductor

El chofer del camión fue rescatado con politraumatismos, aunque su vida no corre peligro. Recibió asistencia médica en el lugar antes de ser trasladado a un centro de salud.

Operativo y tránsito

Tras el siniestro, el tránsito en el puente de Cañadita Alegre quedó totalmente interrumpido mientras trabajaban bomberos y personal de Defensa Civil para asegurar la estructura y retirar la carga esparcida.

En tanto, el Acceso Este permaneció con media calzada habilitada en dirección al este, generando demoras en la circulación vehicular.

El accidente, por su espectacularidad y riesgo potencial, generó gran conmoción entre los automovilistas y vecinos de la zona.