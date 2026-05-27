Acceso Este: ¿cuándo comenzarán las obras en el tramo más complicado?

Las obras sobre el Acceso Este ya comenzaron en Mendoza y ahora crece la expectativa por la intervención en uno de los sectores más transitados y complicados del Gran Mendoza. Mientras avanzan los trabajos en Maipú, el Gobierno anticipó cómo serán los cortes, desvíos y cambios que impactarán en miles de conductores.

El Gobierno de Mendoza puso en marcha una de las intervenciones viales más importantes de los últimos años sobre el Acceso Este, una obra que promete cambiar por completo la circulación en el Gran Mendoza. Con maquinaria pesada ya trabajando en Maipú, ahora crece la expectativa por el inicio de los trabajos en el sector más complicado del corredor y cómo impactará en el tránsito del día a día.

Las primeras tareas visibles arrancaron esta semana con trabajos de limpieza, nivelación de suelo y movimiento de maquinaria sobre la Ruta Provincial 22, ex Ruta Nacional 7.

La obra forma parte de un ambicioso plan de reconversión vial impulsado por la Provincia para modernizar uno de los accesos más utilizados por miles de mendocinos que circulan diariamente entre el Este y el Gran Mendoza.

Aunque los relevamientos técnicos y estudios topográficos habían comenzado a principios de mayo, el ingreso de motoniveladoras y equipos pesados marcó oficialmente el inicio operativo del proyecto.

Cuál es el tramo más complicado y cuándo intervendrán Guaymallén

La primera etapa de trabajos abarca aproximadamente 18 kilómetros entre la variante Palmira y el sector de Maipú cercano al río Mendoza. Sin embargo, el foco de mayor preocupación está puesto en el próximo tramo que se extenderá hacia Guaymallén, una de las zonas con mayor congestión vehicular del área metropolitana.

Desde el Gobierno confirmaron que esa etapa comenzará “pronto” en el mes de junio y reconocieron que habrá importantes complicaciones para quienes utilizan diariamente el corredor, especialmente en horarios pico.

Cómo funcionarán los desvíos y qué pasará con el tránsito

Ante el impacto que podrían generar los cortes y desvíos, la Provincia anunció que trabajará junto a plataformas como Google Maps y Waze para informar en tiempo real sobre calles afectadas, rutas alternativas y demoras.

La intención es que los conductores puedan reorganizar sus recorridos antes de salir y evitar los sectores más congestionados durante el avance de las obras. Además, se instalará cartelería electrónica y se crearán canales oficiales para comunicar diariamente el estado del tránsito y los cambios de circulación.

Vecinos y conductores que utilizan el Acceso Este aseguran que actualmente el tránsito ya presenta fuertes demoras, especialmente en sectores cercanos a los nudos viales de Maipú y Guaymallén.

Muchos coinciden en que la obra era necesaria debido al deterioro del corredor, aunque admiten que los próximos meses podrían ser complejos para quienes viajan diariamente hacia Ciudad.