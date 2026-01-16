Acceso Este: cómo será la reorganización del tránsito en Guaymallén desde febrero

La comuna mendocina implementará medidas preventivas en las arterias laterales, con cambios de sentido único y restricciones de estacionamiento, como parte de un plan integral para mejorar la seguridad vial y preparar la obra de recuperación del corredor.

A partir del 9 de febrero, la Municipalidad de Guaymallén pondrá en marcha modificaciones clave en la circulación del Acceso Este, uno de los corredores más transitados del Gran Mendoza. La decisión busca ordenar el tránsito y preparar el terreno para la obra de recuperación integral del Acceso Este, un proyecto que apunta a mejorar la seguridad vial y la conectividad en la zona.

Las medidas incluyen la unificación de sentidos de circulación en las laterales norte y sur. La lateral norte funcionará únicamente de este a oeste, mientras que la lateral sur quedará habilitada solo de oeste a este. Además, se estableció la prohibición de estacionamiento en tramos estratégicos, como los comprendidos entre Hilario Cuadros–Cañadita Alegre y La Purísima–Curupaytí, con el objetivo de evitar embotellamientos y reducir riesgos durante la ejecución de la obra.

El secretario de Obras de Guaymallén, consultado por Los Andes, explicó: “La reorganización del tránsito es una medida preventiva. Sabemos que el Acceso Este soporta un flujo vehicular intenso y necesitamos garantizar seguridad mientras avanzamos con la recuperación del corredor”. Según el funcionario, el convenio firmado con el Gobierno provincial permitirá agilizar el mantenimiento de semáforos y la gestión del tránsito en los puntos más críticos.

Especialistas en movilidad urbana remarcan que este tipo de cambios son necesarios para evitar conflictos viales. La ingeniera en transporte Marisa López señaló: “Cuando se intervienen arterias de alto tránsito, la clave está en anticipar desvíos y ordenar sentidos únicos. De lo contrario, el riesgo de siniestros aumenta de manera considerable”. López destacó que la medida, aunque incómoda para algunos vecinos, apunta a un beneficio a largo plazo.

Los vecinos deberán adaptarse a nuevas rutinas de viaje y prever tiempos adicionales en sus recorridos habituales. La restricción de estacionamiento también impactará en comercios y residentes que utilizaban las laterales como espacios de detención. Sin embargo, desde el municipio aseguran que se trabaja en alternativas para mitigar el impacto y que la obra traerá mejoras sustanciales en la conectividad del departamento.

En definitiva, el Acceso Este se prepara para una transformación que marcará un antes y un después en la movilidad de Guaymallén. Con la implementación de estas medidas, las autoridades buscan ordenar el tránsito, reducir la siniestralidad y avanzar hacia un corredor más seguro y eficiente. Como concluyó el urbanista Ricardo Fernández: “Las obras viales generan molestias temporales, pero son inversiones necesarias para garantizar un futuro con mejor circulación y menos accidentes”.