“Acá no hay diferencias, venimos todos juntos”: el emotivo mensaje de Mariano Alonso en los 61 años de Canal 9 Televida

El presidente de Cuyo Televisión destacó el espíritu solidario y familiar de la Maratón Otoño por la Vida 2026, que volvió a reunir a miles de mendocinos en una jornada cargada de emoción.

La celebración por los 61 años de Canal 9 Televida volvió a convertir a Mendoza en una gran fiesta popular. Miles de personas participaron este domingo de una nueva edición de la tradicional Maratón Otoño por la Vida, un evento que ya forma parte de la identidad mendocina y que este año tuvo como eje principal el encuentro y la unión entre familias, amigos y vecinos.

En ese contexto, el presidente de Cuyo Televisión, Mariano Alonso, compartió un emotivo mensaje sobre el verdadero significado de la convocatoria que cada año moviliza a miles de personas.“Acá no hay diferencias, venimos a disfrutar todos juntos”, resumió durante una entrevista en plena maratón.

Mientras el Parque Cívico se llenaba de música, corredores y familias completas disfrutaban de la jornada, Alonso destacó que el evento trasciende cualquier cuestión deportiva o comercial.

Según explicó, la iniciativa nació hace décadas gracias a antiguos directivos y trabajadores del canal que imaginaron un encuentro pensado para unir a los mendocinos. “La gente que camina una al lado de la otra no tiene diferencias políticas, económicas ni sociales. No importa de qué club sean o qué piense cada uno, vienen a compartir y a pasarla bien”, expresó.

El empresario remarcó que esa esencia representa el lema histórico del canal: “Siempre juntos”, una frase que, aseguró, se refleja en cada edición de la maratón.

Uno de los aspectos que más destacó Mariano Alonso fue la diversidad de personas que participan año tras año de la actividad. Desde abuelos acompañados por hijos y nietos hasta grupos de amigos, parejas, ciclistas y familias con mascotas, la maratón volvió a mostrar una postal típica de Mendoza. “La abuela viene con la hija, el nieto acompaña, hacen su mesita, toman mate y disfrutan el día. Eso es lo más lindo de esta convocatoria”, señaló.

Además, remarcó que más allá de la expectativa por el sorteo del Fiat Cronos 0 kilómetro, la verdadera motivación de quienes asisten pasa por vivir una experiencia distinta y compartir un momento en comunidad. “Si uno se tropieza, el otro lo ayuda. Cuando caminás por las calles te das cuenta de que ese es el mendocino de verdad: solidario y dispuesto a acompañar al que tiene al lado”, sostuvo.

Para el presidente de Cuyo Televisión, esa actitud colectiva es la que convierte a la Maratón Otoño por la Vida en uno de los eventos más importantes y queridos de la provincia.

La edición 2026 también contó con una fuerte presencia de artistas mendocinos y nacionales. Sobre el escenario principal se presentaron bandas locales y el esperado cierre estará a cargo de la cantante Camilú, una de las artistas emergentes más destacadas del país.

Alonso explicó que el canal apuesta cada año a darle espacio a músicos locales, reforzando así la identidad mendocina del evento. “Somos un canal local y queremos potenciar a los artistas de Mendoza”, afirmó.

La multitud que colmó las calles de Ciudad y el Parque Cívico dejó en claro que la Maratón Otoño por la Vida ya no es solamente una carrera: es un encuentro social, familiar y solidario que año tras año sigue creciendo en Mendoza.