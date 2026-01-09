Abrió el Paso Cristo Redentor: largas filas en Alta Montaña y una terminal colapsada

La habilitación se concretó a las 8.30 bajo un sistema de cápsulas escoltadas, tras varios días de cierre preventivo por mal tiempo, y generó un fuerte movimiento de pasajeros y vehículos tanto en Alta Montaña como en la terminal de Mendoza.

Desde las 8.30 de la mañana quedó oficialmente habilitado el Paso Internacional Cristo Redentor, una reapertura largamente esperada por cientos de personas que habían visto alterados sus planes de viaje tras el cierre preventivo dispuesto a mitad de semana por las condiciones climáticas en Alta Montaña.

Minutos antes de la habilitación, ya se registraba una importante concentración de vehículos en la zona de Uspallata, con alrededor de 200 autos aguardando la orden de avance. En paralelo, la Terminal de Ómnibus de Mendoza mostraba un intenso movimiento de pasajeros, muchos de los cuales habían pasado la noche allí o regresaron temprano al conocerse la confirmación oficial.

Desde el lugar, el móvil en vivo reflejó distintas situaciones: familias acompañando a quienes finalmente podían viajar a Chile, turistas que retomaban vacaciones interrumpidas y pasajeros que no lograron una solución por parte de las empresas de transporte. Uno de los casos fue el de una mujer que, tras esperar más de 36 horas por la reapertura, debió regresar a San Juan al no recibir reprogramación de su pasaje, asumiendo gastos adicionales y perdiendo su estadía en Chile.

En diálogo con el canal, Osvaldo Valle, referente de la coordinación en Alta Montaña, explicó que el cruce se habilitó bajo un sistema de “cápsulas” de vehículos escoltados por personal de la Policía de Mendoza y Gendarmería Nacional. En una primera etapa, partieron dos grupos: uno de aproximadamente 200 vehículos y otro de entre 130 y 140, con un tiempo estimado de una hora y media hasta Las Cuevas.

Valle detalló que el sistema integrado quedó habilitado para todo tipo de vehículos, incluidos ómnibus y transporte de cargas, y advirtió que se esperan entre 10 y 12 horas de tránsito intenso. En Las Cuevas se registraban temperaturas de hasta 6 grados bajo cero, aunque el pronóstico anticipa buenas condiciones climáticas para el resto del fin de semana.

El cierre preventivo se había dispuesto el miércoles ante nevadas, lluvias y desprendimientos de barro y piedras en sectores como Polvareda, tanto del lado argentino como chileno. Según indicaron las autoridades, la medida respondió a criterios de seguridad y permitió evitar que conductores quedaran varados en zonas no preparadas para largas esperas.

Con la reapertura confirmada, el Paso Cristo Redentor vuelve a ser hoy uno de los puntos clave de circulación, en una jornada marcada por demoras, controles y un fuerte flujo de viajeros rumbo a Chile y de regreso al país.