Abrieron un hotel con spa para gatos en Mendoza: dónde está y cómo es por dentro

El espacio ofrece habitaciones individuales, salas de juego, monitoreo permanente y servicio veterinario, con tarifas diarias que incluyen todos los cuidados necesarios para que los felinos disfruten de un entorno seguro mientras sus dueños viajan.

La presencia de hoteles exclusivos para gatos se ha convertido en una alternativa cada vez más buscada por quienes deben viajar y no quieren dejar a sus mascotas solas en casa. En Dorrego funciona Serafina Hotel & Boutique, un espacio diseñado especialmente para felinos que ofrece comodidad, seguridad y atención personalizada.

El responsable del lugar, Fernando, explicó cómo funciona esta modalidad: “La gente reserva una habitación, un box para su gatito, y nosotros lo cuidamos. Tratamos de que esté lo más cómodo posible mientras la persona viaja. Tenemos sala de juego, sala de recreación y están monitoreados las 24 horas”. La propuesta apunta a que los dueños puedan ausentarse con tranquilidad, sabiendo que sus animales reciben cuidados constantes.

Uno de los aspectos más valorados por los clientes es la posibilidad de recibir reportes diarios y videos sobre el estado de sus mascotas. “Son integrantes de la familia más que una mascota, entonces la gente quiere saber de su gatito. Nosotros subimos videos a las redes y les pasamos reportes porque cada uno tiene un proceso de adaptación diferente”, detalló Fernando.

El hotel cuenta con habitaciones individuales, espacios comunes y una sala de juegos equipada con túneles y estructuras en altura, elementos que los gatos disfrutan especialmente. Además, dispone de un patio seguro para actividades al aire libre. “La idea es que estén cómodos y que el dueño se quede tranquilo, porque son parte de la familia”, subrayó el encargado.

En cuanto a los requisitos sanitarios, se exige que los animales tengan vacunas y controles al día. En casos de gatos con enfermedades o tratamientos específicos, se coordina previamente con el veterinario del dueño para garantizar la continuidad de la medicación. El establecimiento también cuenta con servicio veterinario propio para atender cualquier eventualidad.

Respecto a los valores, Hotel Serafina maneja una tarifa diaria que incluye todos los servicios: arena, bandejas, comederos y atención veterinaria. El único requisito es que el dueño lleve el alimento habitual de su mascota, para no modificar su dieta. “El precio incluye todo, el dueño solo trae su alimento. Después lo que es arena, bandejas y comederos está incluido”, explicó Fernando.

Con más de 300 metros cuadrados adaptados, Serafina Hotel & Boutique se posiciona como un referente en Mendoza en el cuidado de gatos. Su propuesta combina comodidad, seguridad y atención personalizada, convirtiéndose en una opción ideal para quienes consideran a sus mascotas como parte de la familia y buscan un espacio confiable durante sus ausencias.