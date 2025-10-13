Abrieron las inscripciones para el secundario 2026 en Mendoza: todo lo que hay que saber

El proceso se extenderá hasta diciembre y contempla cuatro instancias con etapas presenciales y virtuales. La Dirección General de Escuelas definió criterios de prioridad y fechas clave para garantizar el acceso de todos los estudiantes al nivel medio.

Desde este lunes 13 de octubre y hasta el 11 de diciembre, el Gobierno de Mendoza, a través de la Dirección General de Escuelas (DGE), habilitó el proceso de inscripción para primer año del nivel secundario correspondiente al ciclo lectivo 2026. La convocatoria está dirigida a estudiantes que actualmente cursan 7º grado en escuelas primarias de la provincia, tanto de gestión estatal como privada.

El trámite se organiza en cuatro instancias que combinan etapas presenciales y virtuales. La primera se desarrolla entre el 13 y el 30 de octubre, de forma presencial en las escuelas, y está destinada a estudiantes con discapacidad, hermanos de alumnos ya matriculados, hijos de docentes, quienes viven cerca del establecimiento, comparten edificio con el nivel primario o participan de artísticas vocacionales. También se incluye a abanderados y escoltas titulares. Los listados con bancos asignados se publicarán el 3 y 4 de noviembre.

La segunda instancia se realizará del 5 al 20 de noviembre a través del sistema GEI PAD, una plataforma digital que permite a las familias seleccionar entre tres y cinco escuelas de preferencia. El 14 de noviembre se ejecutará la corrida informática que asigna los bancos, cuyos resultados estarán disponibles el 17. La confirmación presencial en la escuela asignada deberá realizarse entre el 18 y el 20.

Quienes no hayan obtenido vacante podrán continuar el trámite en la tercera instancia, del 25 al 28 de noviembre, en las sedes de Supervisión. Allí se asignarán bancos según las vacantes disponibles. Finalmente, la cuarta etapa se desarrollará en diciembre: del 1 al 3 se habilitará una preinscripción virtual por correo electrónico, seguida por la asignación de banco del 4 al 10 y la confirmación presencial entre el 4 y el 11.

Desde la DGE remarcaron que ningún estudiante quedará sin banco, siempre que se cumplan los pasos indicados en tiempo y forma. Además, recomendaron a las familias mantenerse informadas a través del sitio oficial del organismo y consultar en las instituciones educativas o supervisiones correspondientes ante cualquier duda. El acceso al nivel medio está garantizado, pero requiere seguimiento activo por parte de los adultos responsables.