Abrieron la inscripción para ser Auxiliar Especial en la Policía de Mendoza: ofrecen una beca de $350.000 por mes

Abrieron las inscripciones para ingresar a la Policía de Mendoza. El IUSP ofrece una beca mensual de $350.000 para jóvenes con formación militar o experiencia en seguridad que realicen la formación.

El Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP) abrió una nueva inscripción para incorporar aspirantes a la Policía de Mendoza mediante el Curso de Auxiliar Especial, una modalidad intensiva destinada a jóvenes con instrucción militar voluntaria o experiencia previa en fuerzas armadas y de seguridad. La convocatoria estará vigente hasta el 31 de mayo o hasta completar los cupos disponibles y contempla una beca mensual de $350.000 para quienes ingresen y comiencen el cursado.

La iniciativa forma parte de una estrategia impulsada por el Ministerio de Seguridad y Justicia para reforzar la cantidad de efectivos en la provincia y acelerar la incorporación de personal capacitado para tareas operativas.

Quiénes pueden inscribirse para ingresar a la Policía de Mendoza

Desde el IUSP explicaron que la propuesta apunta especialmente a personas que ya cuentan con formación táctica, disciplina física y experiencia vinculada a la seguridad o la defensa.

Entre los principales requisitos para participar figuran:

Tener el secundario completo y sin materias adeudadas.

Tener entre 18 y 29 años antes del 31 de diciembre de 2026.

Ser argentino nativo o por opción.

Acreditar experiencia o instrucción en fuerzas armadas o de seguridad.

Cumplir con la estatura mínima requerida: 1,60 metros para mujeres y 1,65 para hombres.

No poseer tatuajes visibles en zonas restringidas.

Además, los postulantes deberán presentar documentación personal, certificados de servicio y aprobar todas las etapas del proceso de evaluación.

Cómo es el proceso de inscripción en el IUSP

La inscripción comienza con una preinscripción online a través de la página oficial del IUSP. Allí, cada aspirante deberá completar un formulario con sus datos personales, estudios y antecedentes vinculados a la formación táctica o militar.

Luego, el instituto enviará un turno por correo electrónico para presentar la documentación requerida en la sede central. El trámite también incluye el pago de una inscripción única de $30.000.

El sistema de ingreso contempla cuatro instancias obligatorias y eliminatorias:

Primera etapa: evaluaciones generales y físicas

Los aspirantes deberán rendir:

Examen de conocimientos generales.

Comprensión e interpretación de textos.

Evaluación física.

Pruebas de habilidades de aprendizaje.

Segunda etapa: entrevista psicológica

Quienes aprueben la primera instancia serán convocados a una entrevista individual psicológica.

Tercera etapa: evaluación psiquiátrica

Luego deberán atravesar una entrevista psiquiátrica para determinar la aptitud del postulante.

Cuarta etapa: junta médica

Finalmente, se realizará una revisión médica integral y se solicitarán estudios complementarios para obtener el apto definitivo.

Cuánto dura la formación y qué beca reciben

El Curso de Auxiliar Especial combina clases presenciales intensivas con formación virtual y fue diseñado para aprovechar la experiencia previa de quienes ya tuvieron contacto con ámbitos militares o de seguridad. Desde que comenzó esta modalidad en 2024, más de 120 jóvenes ya egresaron y se incorporaron a la fuerza policial mendocina.

Además, quienes ingresen recibirán una beca mensual de $350.000, destinada a cubrir gastos vinculados al cursado y la formación.