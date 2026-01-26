Abrieron el Paso Cristo Redentor: qué dice el pronóstico para los próximos días

Luego del cierre del Paso Cristo Redentor por las tormentas en alta montaña, las autoridades argentinas y chilenas confirmaron la reapertura del cruce internacional a partir de las 10:30.

Tras más de 12 horas de cierre preventivo, el Paso Internacional Cristo Redentor volvió a habilitarse este lunes pasadas las 10:30 y comenzó el esperado cruce de turistas, vehículos particulares y transporte de carga que permanecían a la espera en Alta Montaña. La interrupción del tránsito había comenzado a regir desde las 22 del domingo, debido a las condiciones climáticas adversas en cordillera.

La decisión de reabrir el principal corredor terrestre entre Argentina y Chile se tomó luego de una reunión binacional y de intensos trabajos de limpieza de la calzada, especialmente en la ruta 60 del lado chileno, donde se registraron desprendimientos de barro y material aluvional en la zona de cobertizos.

Durante el cierre, cientos de turistas y transportistas optaron por iniciar el viaje y aguardar la reapertura en la zona de Uspallata, lo que provocó la saturación de las playas de estacionamiento. Según datos oficiales, las playas de YPF Uspallata alcanzaron el 100% de su capacidad para camiones, por lo que se habilitó un nuevo espacio de aparcamiento para el transporte pesado en la estación EG3, ubicada en el kilómetro 1145 de la Ruta Nacional 7.

En paralelo, continuó el estacionamiento de vehículos livianos en YPF Uspallata, donde se contabilizan alrededor de 450 autos y 24 ómnibus, con un flujo constante de nuevas unidades que arribaron durante la mañana.

Ante este escenario, se coordinó con la Jefatura de Seguridad Vial del Gran Mendoza un corte preventivo para camiones en las rutas nacionales 7 y 40, en el tramo correspondiente a Luján de Cuyo, a partir de las 10. El objetivo fue evitar mayores complicaciones en el tránsito y garantizar la seguridad vial, mientras se normaliza el flujo hacia Chile.

Desde el Centro de Fronteras indicaron que el paso se habilita de manera paulatina, priorizando el orden y la seguridad, y estimaron que con el correr de las horas la situación tenderá a normalizarse.

Pronóstico del tiempo para Mendoza

Lunes 26 de enero

Durante la tarde se prevé circulación leve de viento del este, con mayor impacto en la zona Sur de la provincia. El día comenzó seminublado, con mayor presencia de nubes en el oeste del Gran Mendoza y el oeste del Valle de Uco, condiciones que se mantendrán en esos sectores. En Alta Montaña, se anuncia mal tiempo en el sector Norte de la cordillera, con precipitaciones desde la tarde hasta la medianoche. Temperaturas: mínima de 15°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, 17°C en el resto de la provincia y máxima de 29°C.

Martes 27 de enero

El martes se presentará con viento leve del noreste, especialmente en la zona Este y Sur. El cielo estará seminublado a nublado en el Valle de Uco y el Sur provincial. En Alta Montaña, podrían registrarse precipitaciones en la franja Norte entre las 16 y las 23. Temperaturas: mínima de 15°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, 21°C en el resto del llano y máxima de 30°C.

Miércoles 28 de enero

La jornada del miércoles tendrá viento leve del noreste desde la tarde y hasta la medianoche, con mayor incidencia en la zona Este. En Alta Montaña, se esperan precipitaciones desde la tarde, iniciando en el Norte y extendiéndose luego al centro y sur de la cordillera. Temperaturas: mínima de 18°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, 22°C en el resto de Mendoza y máxima de 33°C.