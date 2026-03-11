Abren las inscripciones para talleres gratuitos de oficios: quiénes pueden inscribirse y cómo hacerlo

La Municipalidad de Godoy Cruz abrió la preinscripción para talleres gratuitos de oficios destinados a personas mayores de 18 años. Las capacitaciones comenzarán el 16 de marzo, tendrán cupo limitado y apuntan a brindar herramientas laborales y de emprendedurismo.
La Municipalidad de Godoy Cruz lanzó una nueva edición de los talleres gratuitos de oficios, para mendocinos que buscan capacitarse, aprender un oficio y generar oportunidades de trabajo o emprendimiento. Las preinscripciones comienzan el 16 de marzo y están dirigidas a personas mayores de 18 años con domicilio en Godoy Cruz.
Los talleres gratuitos de oficios en Godoy Cruz tienen como objetivo brindar herramientas prácticas para mejorar la empleabilidad y fomentar proyectos productivos propios.
La propuesta combina formación técnica inicial en distintos oficios con contenidos vinculados al emprendedurismo, la organización de proyectos y la gestión de pequeños emprendimientos.
Desde el municipio explicaron que el programa busca fortalecer la economía social y la producción local, promoviendo el trabajo colaborativo y la generación de oportunidades para la comunidad.
Qué talleres gratuitos se dictarán
Las capacitaciones se desarrollarán en centros comunitarios, culturales y espacios municipales ubicados en diferentes barrios de Godoy Cruz.
Entre los talleres disponibles se encuentran:
-
Carpintería en MDF: fabricación de objetos utilitarios y decorativos con uso de herramientas y técnicas de producción.
-
Textil: introducción al uso de máquina de coser y confección de accesorios comercializables.
-
Marroquinería: elaboración de accesorios en cuero combinando técnica y diseño.
-
Macramé: aprendizaje de técnicas de anudado para crear productos decorativos y accesorios.
-
Diseño de lámparas y veladores: armado de piezas funcionales para el hogar.
-
Barbería: formación en cortes masculinos, degradados y perfilado de barba.
-
Peluquería: capacitación en corte y coloración capilar con criterios de higiene y seguridad.
Las clases se dictarán en distintos espacios del departamento, como centros culturales, centros de formación profesional y espacios comunitarios, con el objetivo de acercar la capacitación a los barrios.
Todos los talleres cuentan con cupo limitado y al finalizar se entregará certificado de participación.
Cómo inscribirse en los talleres de oficios y cuáles son los requisitos
Las personas interesadas deberán realizar una preinscripción online a través del formulario habilitado por la Municipalidad de Godoy Cruz.
Una vez completado el registro, quienes sean seleccionados recibirán la confirmación por WhatsApp o correo electrónico para finalizar el proceso de inscripción.
Inscribiste desde acá: formulario
Para acceder a los talleres gratuitos de oficios en Godoy Cruz es necesario cumplir con los siguientes requisitos:
-
Ser mayor de 18 años.
-
Tener domicilio en Godoy Cruz.
-
Contar con la vacuna antitetánica vigente.
Para obtener más información, los interesados pueden comunicarse con el área de Economía Social del municipio a los teléfonos 4429360 o 4429361, enviar un mensaje de WhatsApp al 2613068525 o escribir al correo economiasocialgc@gmail.com.