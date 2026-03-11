Abren las inscripciones para talleres gratuitos de oficios: quiénes pueden inscribirse y cómo hacerlo

La Municipalidad de Godoy Cruz abrió la preinscripción para talleres gratuitos de oficios destinados a personas mayores de 18 años. Las capacitaciones comenzarán el 16 de marzo, tendrán cupo limitado y apuntan a brindar herramientas laborales y de emprendedurismo.

La Municipalidad de Godoy Cruz lanzó una nueva edición de los talleres gratuitos de oficios, para mendocinos que buscan capacitarse, aprender un oficio y generar oportunidades de trabajo o emprendimiento. Las preinscripciones comienzan el 16 de marzo y están dirigidas a personas mayores de 18 años con domicilio en Godoy Cruz.

Los talleres gratuitos de oficios en Godoy Cruz tienen como objetivo brindar herramientas prácticas para mejorar la empleabilidad y fomentar proyectos productivos propios.

La propuesta combina formación técnica inicial en distintos oficios con contenidos vinculados al emprendedurismo, la organización de proyectos y la gestión de pequeños emprendimientos.

Desde el municipio explicaron que el programa busca fortalecer la economía social y la producción local, promoviendo el trabajo colaborativo y la generación de oportunidades para la comunidad.

Qué talleres gratuitos se dictarán

Las capacitaciones se desarrollarán en centros comunitarios, culturales y espacios municipales ubicados en diferentes barrios de Godoy Cruz.

Entre los talleres disponibles se encuentran:

Carpintería en MDF: fabricación de objetos utilitarios y decorativos con uso de herramientas y técnicas de producción.

Textil: introducción al uso de máquina de coser y confección de accesorios comercializables.

Marroquinería: elaboración de accesorios en cuero combinando técnica y diseño.

Macramé: aprendizaje de técnicas de anudado para crear productos decorativos y accesorios.

Diseño de lámparas y veladores: armado de piezas funcionales para el hogar.

Barbería: formación en cortes masculinos, degradados y perfilado de barba.

Peluquería: capacitación en corte y coloración capilar con criterios de higiene y seguridad.

Las clases se dictarán en distintos espacios del departamento, como centros culturales, centros de formación profesional y espacios comunitarios, con el objetivo de acercar la capacitación a los barrios.

Todos los talleres cuentan con cupo limitado y al finalizar se entregará certificado de participación.

Cómo inscribirse en los talleres de oficios y cuáles son los requisitos

Las personas interesadas deberán realizar una preinscripción online a través del formulario habilitado por la Municipalidad de Godoy Cruz.

Una vez completado el registro, quienes sean seleccionados recibirán la confirmación por WhatsApp o correo electrónico para finalizar el proceso de inscripción.

Inscribiste desde acá: formulario

Para acceder a los talleres gratuitos de oficios en Godoy Cruz es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mayor de 18 años.

Tener domicilio en Godoy Cruz.

Contar con la vacuna antitetánica vigente.

Para obtener más información, los interesados pueden comunicarse con el área de Economía Social del municipio a los teléfonos 4429360 o 4429361, enviar un mensaje de WhatsApp al 2613068525 o escribir al correo economiasocialgc@gmail.com.