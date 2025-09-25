Abren las inscripciones para los mendocinos que quieran terminar el secundario y aprender un oficio al mismo tiempo

La propuesta está destinada a mayores de 18 años que deseen terminar el secundario y capacitarse en diseño, programación, gastronomía, energías renovables y hotelería y turismo. Cuáles son los requisitos y hasta cuándo te podes inscribir.

La Dirección General de Escuelas (DGE) abrió las inscripciones para los Centros de Educación Profesional para Adultos de Nivel Secundario (CEPAS), una propuesta que permite a mayores de 18 años finalizar el secundario y, al mismo tiempo, capacitarse en oficios que tienen salida laboral. Esta segunda etapa contará con formación profesional, en áreas de gran demanda como programación, diseño multimedial, gastronomía, energías renovables y turismo y hotelería.



Los CEPAS están diseñados para que los adultos puedan completar sus estudios con un sistema flexible y adaptado a sus tiempos, con cursado de lunes a viernes y una duración total de tres años. Al finalizar, los egresados reciben títulos con validez oficial que facilitan la inserción en el mercado laboral.

Actualmente, la provincia amplió estos espacios a 21 centros ubicados en Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Junín, Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo, San Martín, Alvear, Maipú, Malargüe, San Rafael y Tunuyán.

Requisitos para la inscripción

La preinscripción se realiza de forma virtual, en la que los interesados deben completar sus datos personales y académicos. Una vez cerrada esta etapa, las escuelas se comunicarán para pedir toda la documentación necesaria, como el certificado de Nivel Secundario incompleto o certificado de finalización de Nivel Primario, y fotocopias de DNI y partida de nacimiento. Los requisitos básicos son:

Certificado de nivel secundario incompleto o constancia de finalización del nivel primario.

Fotocopia de DNI.

Fotocopia de la partida de nacimiento.

Oficios disponibles en los CEPAS

Los estudiantes podrán elegir entre distintas especializaciones con rápida salida laboral:

Programación: aprendizaje para escribir código y desarrollar software, páginas web y aplicaciones. Es ideal para quienes buscan una carrera en el sector tecnológico.

aprendizaje para escribir código y desarrollar software, páginas web y aplicaciones. Es ideal para quienes buscan una carrera en el sector tecnológico. Diseño Multimedial: en un mundo dominado por lo digital, tiene como objetivo crear contenido visual y auditivo impactante. Esta certificación busca diseñar estrategias de marketing y publicidad en redes sociales, sitios web y campañas de comunicación.

en un mundo dominado por lo digital, tiene como objetivo crear contenido visual y auditivo impactante. Esta certificación busca diseñar estrategias de marketing y publicidad en redes sociales, sitios web y campañas de comunicación. Gastronomía: ofrece conocimientos en técnicas culinarias, manipulación de alimentos y gestión de cocinas. Esta certificación sirve para trabajar en restaurantes, hoteles o incluso para emprender un negocio propio.

ofrece conocimientos en técnicas culinarias, manipulación de alimentos y gestión de cocinas. Esta certificación sirve para trabajar en restaurantes, hoteles o incluso para emprender un negocio propio. Turismo y Hotelería: f orma en la atención al cliente, la organización de eventos y la gestión de servicios turísticos. Es ideal para quienes disfrutan de la interacción con personas y sueñan con trabajar en el sector de viajes y hospitalidad.

orma en la atención al cliente, la organización de eventos y la gestión de servicios turísticos. Es ideal para quienes disfrutan de la interacción con personas y sueñan con trabajar en el sector de viajes y hospitalidad. Energías Renovables: para conocer los principios y la instalación de sistemas de energía limpia como la solar o la eólica. Es una opción con gran proyección a futuro, para contribuir al desarrollo sostenible.

¿Dónde funcionarán los CEPAS en Mendoza?

Actualmente, Mendoza cuenta con 21 centros distribuidos en diferentes departamentos, entre ellos:

En esta etapa, los Centros de Educación Profesional para Adultos funcionarán en las siguientes localidades: