Abren el portón, prenden la luz y “celebran” con la bocina cuando se dan a la fuga: así le roban la moto a una madre en Dorrego

Durante la madrugada de este viernes, un grupo de al menos cuatro delincuentes, se robaron una moto en cuestión de segundos. Todo quedó grabado por las cámaras de seguirdad y se ve como prenden la luz de la cocher para sacar el rodado. La víctima denunció que cuando se fueron le tocaron bocina.

Otro hecho de inseguridad se da en el Gran Mendoza y esta vez, la víctima fue una madre que utilizaba su moto para ir a ver a su familia a Lavalle desde Dorrego. Esta madrugada cuatro ladrones, violentaron un portón y se llevaron la moto de la cochera.

El robo se dio durante la madrugada de este viernes, alrededor de las 3.35 en una vivienda donde reside una madre con su hijo. Ambos oriundos de Lavalle quienes por cuestiones laborales alquilan un departamento en calle Laprida de Dorrego.

En las imágenes, captadas por cámaras de seguridad, se ve como cuatro individuos que andaban caminando y en bici, se acercan a un portón. Después de observarlo durante un rato, logran forzarlo y abrirlo. Se meten dentro de la cochera y para “trabajar” más tranquilos, hasta prenden la luz.

En pocos minutos sacan la moto y se dividen, dos en la bicileta y 2 en la moto. La dueña del rodado contó indignada que los ladrones para “celebrar” lo que hicieron, en la huída tocaron la bocina.

Si bien este robo es habitual en la provincia, golpea más fuerte porque la dueña de la moto es una madre que la utilizaba para viajar a ver a su familia a Lavalle.