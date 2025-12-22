¿A qué hora podría llover y caer granizo en el Gran Mendoza?

El Servicio Meteorológico Nacional informó que durante la tarde de este lunes podría haber tormentas con caída de granizo.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que este lunes podría haber tormentas con la posibilidad de granizo. Se podría dar en la mayor parte de la provincia y con granizo.

¿Qué dice la Alerta Amarilla por tormentas?

La Alerta Amarilla señala que Mendoza será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 35 mm, que podrían ser superados en forma puntual.

¿A qué hora podrían darse las tormentas?

Las tormentas podrían darse durante la tarde de este lunes. Es decir, a partir de las 17. Se sentirá con fuerza en zonas del Sur, Este y en el Gran Mendoza.

¿Cómo estará este lunes?

Este lunes habrá nubosidad variable con leve ascenso de la temperatura. Lluvias, tormentas y vientos moderados del sector Sur.

Máxima: 31 y mínima: 19

Una semana calurosa

El Servicio Meteorológico Nacional señaló que la semana será muy calurosa con máximas que sobrepasarán los 30 grados.

Para este martes, se espera una mínima de 18 grados y una máxima de 32.

Así se mantendrá durante toda la semana, caluroso pero sin llegar a un calor extremo peligroso para las personas.