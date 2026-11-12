A plena luz del día, dos hombres robaron una rueda de una camioneta en la Quinta Sección

El episodio ocurrió frente a una vivienda de Ciudad y quedó registrado por cámaras de seguridad. Los sospechosos consiguieron abrir el vehículo y retirar el neumático trasero en menos de diez minutos.

Un nuevo hecho de inseguridad quedó expuesto en la Quinta Sección de Mendoza, donde dos hombres protagonizaron un robo de ruedas que fue captado por cámaras de seguridad. El episodio tuvo como blanco una Toyota Hilux estacionada frente a una vivienda y ocurrió en pleno horario de la tarde, cuando los delincuentes aprovecharon la situación para concretar la maniobra.

El hecho se produjo el miércoles 11 de noviembre, sobre calle Olegario V. Andrade, en Ciudad. Allí, los sospechosos se acercaron a la camioneta y comenzaron a realizar distintas maniobras hasta conseguir llevarse uno de sus neumáticos. Toda la secuencia quedó registrada en videos y permite observar cómo actuaron los dos hombres.

Pero el robo tuvo un detalle particular. Para poder retirar la rueda, los delincuentes primero tuvieron que acceder al interior de la camioneta y buscar un elemento que les permitiera desbloquear el sistema de seguridad. Según contó el propietario, los hombres lograron abrir el vehículo, levantaron el asiento y encontraron la llave antirrobo de las ruedas, que estaba guardada en ese sector.

Una vez que consiguieron esa herramienta, pudieron avanzar con el robo del neumático trasero. La operación se desarrolló entre las 14.10 y las 14.20, por lo que los autores necesitaron menos de diez minutos para completar el procedimiento y retirarse del lugar.

El video del robo en la Quinta Sección

Las cámaras de seguridad registraron el accionar de los dos sospechosos desde que comenzaron a intervenir sobre el vehículo hasta que lograron sustraer la rueda. Las imágenes muestran la rapidez con la que llevaron adelante la maniobra y constituyen un registro del episodio ocurrido a plena luz del día.

El propietario de la Toyota Hilux advirtió lo sucedido y realizó la correspondiente comunicación a la Policía. Además, manifestó su malestar por la respuesta que recibió luego de denunciar el robo.

Según relató, esperaba que las imágenes permitieran avanzar con la identificación de los responsables y cuestionó que no se difundieran por las comunicaciones policiales las características físicas y la vestimenta de los hombres para intentar localizarlos.

En las redes sociales varios usuarios manifestaron su enojo antes esta situación y algunos denunciaron que estos sujetos se han visto en varias oportunidades realizando atracos similares en la misma zona.

Hasta el momento, no trascendieron datos sobre personas detenidas ni información oficial acerca de la identificación de los dos hombres que aparecen en las grabaciones.