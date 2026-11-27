Los precios de la carne vacuna llevan meses sin cambios, pero siguen siendo elevados. Mientras las familias organizan la cena de Nochebuena, el pollo y el cerdo aparecen como alternativas para cuidar el bolsillo.

La cuenta regresiva para la Navidad ya comenzó y, con ella, también la organización de la tradicional cena de Nochebuena. Como ocurre cada año, el precio de la carne vuelve a ser un factor determinante a la hora de elegir el menú. Aunque algunos cortes llevan varios meses sin modificaciones, sus valores siguen siendo elevados para el bolsillo y muchos consumidores buscan alternativas más económicas.

Según explicó una comerciante del rubro, los precios de la carne vacuna se mantienen prácticamente iguales desde hace cuatro meses.

“La carne está cara y cuesta mucho hacer la venta. Hay otras opciones que han ocupado el lugar principal de la carne de novillo“, señaló.

Entre los valores que se encuentran actualmente en el mostrador, la blanda de segunda ronda los $15.000 por kilo, mientras que algunos cortes de asado parten de los $17.000 y otros llegan a los $20.000.

La comerciante también se refirió a la posibilidad de nuevos aumentos de cara a diciembre, un mes en el que tradicionalmente suelen ajustarse los precios de los alimentos.

“Siempre hay una excusa para aumentar. No importa si es Navidad o no, siempre hay una razón. Pero nosotros consideramos que no debería aumentar. La venta no está buena y, por una cuestión de mercado interno, creo que no tendría que haber subas“, sostuvo.

Frente al costo de la carne vacuna, el pollo y el cerdo se consolidaron durante el año como opciones para quienes buscan cuidar el presupuesto sin dejar de lado las comidas tradicionales.

“La gente no ha tenido otra opción que buscar alternativas y las ha encontrado en el pollo y en el cerdo. Si bien el pollo también aumentó, nunca tuvo una suba tan significativa como la carne“, explicó la comerciante.

En cuanto a los precios, el pollo fresco de granja se consigue a $4.900 el kilo; la pata muslo a $5.500; la pechuga a $6.500; y las supremas a $9.000.

El cerdo también ofrece distintas posibilidades para la mesa familiar. El costillar cuesta $7.000 el kilo y, según la comerciante, es una alternativa rendidora. Otra opción es el costillar con doble manto, que incluye el matambre adherido y cuesta $7.200.

Entre los demás cortes, el matambre de cerdo se vende a $12.000; la punta de espalda a $7.500; el solomillo a $7.500; y la bondiola a $7.700 el kilo.

Más allá de las opciones disponibles, el precio de los alimentos sigue siendo una preocupación para quienes empiezan a planificar las compras de fin de año.

Una de las consumidoras reconoció que encuentra elevados los valores de los productos, aunque destacó la calidad y la atención del comercio. “No sé si las cosas están caras o si la plata es poca. En realidad, el tema pasa más por ahí”, reflexionó.

Otros consumidores mantienen la intención de preparar un asado y compartir los platos tradicionales, aunque con algunos cambios en la organización de los gastos.

“Un asadito, las comidas tradicionales de siempre: asado, chinchulines, chorizos y unas costillas de cerdo. Dividimos los gastos entre la familia“, contó un comprador.

La modalidad de repartir los costos también aparece como una solución para otras familias. “Juntamos toda la familia, así que ponemos un poquito cada uno. No le hace mal a ninguno y se busca precio“, resumió otro consumidor.