¿A dónde podría llover este 24?

Contingencias Climáticas señaló que puede haber tormentas aisladas este miércoles. El agua puede caer en el Sur y Este de la provincia.

Si ya tenés organizado todo para celebrar la Navidad en familia, tené en cuenta está recomendación del departamento de Contingencias Climáticas. El organismo anunció que este miércoles podría haber tormentas aisladas en sectores de la provincia. El agua podría caer en departamentos del Este y Sur provincial. En cuánto al tiempo, estará muy agradable y con un leve descenso de la temperatura.

¿Cómo estará este miércoles 24-12-2025?

Este miércoles habrá nubosidad variable con leve descenso de la temperatura y tormentas aisladas, vientos moderados del sector sur. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 33°C | Mínima: 20°C

Jueves 25-12-2025

Este jueves estará muy caluroso y algo nublado, vientos moderados del noreste.

Máxima: 36°C | Mínima: 20°C

Viernes 26-12-2025

Este viernes estará muy caluroso e inestable con tormentas hacia la noche, vientos moderados del noreste.

Máxima: 37°C | Mínima: 22°C

Sábado 27-12-2025

El sábado estará parcialmente nublado y ventoso con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Zonda en Malargue.

Máxima: 31°C | Mínima: 23°C

Domingo 28-12-2025

El domingo estará muy caluroso e inestable con nubosidad variable, vientos moderados del sector norte.

Máxima: 35°C | Mínima: 19°C