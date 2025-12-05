A 4 horas del centro de Mendoza podés explorar un paisaje de otro planeta

En el sur provincial se esconde un escenario natural sorprendente, moldeado por la fuerza del fuego y el agua, que invita a descubrir una experiencia distinta durante las vacaciones de verano.

A poco más de 420 kilómetros de la ciudad de Mendoza, en el sur provincial, se extiende la Payunia, considerada una de las regiones con mayor densidad de volcanes del planeta. Con más de 800 conos volcánicos, este paisaje único se transformó en un atractivo turístico de relevancia internacional y en una alternativa ideal para quienes buscan actividades familiares en contacto directo con la naturaleza.

La zona se caracteriza por sus campos de lava, colores intensos y formaciones geológicas que parecen sacadas de otro mundo. En verano, el clima seco y las jornadas soleadas permiten realizar excursiones y caminatas que combinan aventura y aprendizaje, convirtiéndose en una opción cada vez más elegida por mendocinos y visitantes que apuestan al turismo local.

Dentro de este escenario se encuentra el Volcán Malacara, un sitio singular porque es uno de los pocos volcanes del mundo que se pueden recorrer por dentro. De origen hidromagmático, se formó por la interacción explosiva entre magma y agua, lo que generó cárcavas, chimeneas y pasadizos de hasta 30 metros de altura. El trekking guiado dura entre dos horas y media y tres horas, con dificultad media, y permite ingresar a sectores como “Los Puentes” y las “Cárcavas Oscuras”.

La visita al Malacara requiere hacerlo con guías especializados, ya que el acceso está regulado para preservar el lugar y garantizar la seguridad. El recorrido parte desde el puesto Quesada, a unos 42 kilómetros de Malargüe, y se realiza en grupos organizados. El costo de la excursión ronda los $18.500 por persona e incluye la entrada y el servicio de guía. Los menores de seis años no pueden ingresar, y se recomienda reservar con anticipación porque los cupos son limitados.

Lo que hace interesante conocer el Malacara es la posibilidad de caminar literalmente dentro de un volcán y observar cómo la erosión del viento y el agua moldearon paredes de colores intensos. Desde la cima, además, se obtienen vistas panorámicas de la Laguna Llancanelo, la antena DS3 de la Agencia Espacial Europea y la inmensidad de la Payunia. Una experiencia que combina ciencia, turismo y aventura en un mismo recorrido.

La visita al volcán puede complementarse con otras actividades en la zona. A pocos kilómetros se encuentra la ciudad de Malargüe, reconocida por su observatorio astronómico y su gastronomía regional. Otra opción es disfrutar de las Termas del Cajón Grande, un complejo natural de aguas termales en plena cordillera, ideal para relajarse después de una jornada de trekking. También se puede recorrer la Reserva Laguna Llancanelo, un humedal de importancia internacional por su biodiversidad.

En definitiva, el Volcán Malacara y la Payunia se presentan como una alternativa distinta para estas vacaciones de verano en Mendoza. Un destino que combina aventura, paisajes únicos y actividades familiares, y que permite descubrir la riqueza natural del sur provincial.