A 11 años de Ni Una Menos, Mendoza vuelve a marchar: el reclamo que une los casos de Agostina y Dulce

A 11 años de Ni Una Menos, Mendoza será escenario de una nueva marcha contra la violencia de género. El reclamo estará marcado por los casos de Agostina Vega y Dulce María Candia.

Este 3 de junio se cumplen 11 años de la primera movilización de Ni Una Menos, el movimiento que nació en Argentina para visibilizar la violencia de género y exigir políticas de prevención. En ese marco, organizaciones convocaron a una nueva marcha en Mendoza y distintas ciudades del país.

La convocatoria de este año estará atravesada por el impacto que generaron los recientes femicidios de Agostina Vega, en Córdoba, y Dulce María Candia, en Misiones, dos casos muy recientes que sacudieron al país.

Cuándo y dónde será la marcha de Ni Una Menos en Mendoza

La concentración está prevista para este miércoles 3 de junio a las 18.30 en el Kilómetro 0 de la Ciudad de Mendoza, ubicado en la intersección de San Martín y Garibaldi.

Desde allí, los manifestantes recorrerán distintas calles céntricas hasta llegar a Plaza Independencia, donde se realizará un acto central y un homenaje en memoria de las víctimas de femicidios.

Según indicaron desde la organización, la movilización buscará visibilizar los reclamos vinculados a la violencia de género, la protección de mujeres y diversidades, y la necesidad de fortalecer las herramientas de prevención y acompañamiento.

La marcha de este año tendrá como uno de sus ejes principales el pedido de justicia por Agostina Vega y Dulce María Candia, dos crímenes que generaron conmoción en las últimas semanas.

Las organizaciones convocantes sostienen que estos casos ponen nuevamente en evidencia las falencias existentes en materia de prevención, asistencia y protección de víctimas de violencia de género. Por ese motivo, el reclamo estará enfocado en exigir respuestas judiciales efectivas, mayores recursos para la prevención y políticas públicas orientadas a reducir los niveles de violencia contra mujeres y niñas.

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Las cifras que preocupan a 11 años del primer Ni Una Menos

Distintos observatorios y organizaciones especializadas difundieron informes en la previa de un nuevo aniversario del movimiento.

De acuerdo con relevamientos realizados en los últimos once años, se registraron más de 3.000 víctimas fatales por violencia de género en Argentina, incluyendo femicidios, transfemicidios y otros hechos vinculados.

Los datos también muestran que una gran parte de los agresores pertenecía al entorno cercano de las víctimas y que muchos de los hechos ocurrieron dentro de viviendas compartidas o en espacios privados.

Otro dato que genera preocupación es la cantidad de niñas, niños y adolescentes que quedaron sin sus madres como consecuencia de estos crímenes.

El origen de un movimiento que marcó un antes y un después

Ni Una Menos surgió el 3 de junio de 2015 tras el femicidio de la adolescente Chiara Páez, ocurrido en Santa Fe.

Aquella movilización reunió a miles de personas en todo el país y se transformó en uno de los movimientos sociales más importantes de América Latina en la lucha contra la violencia de género.

Once años después, las organizaciones aseguran que el reclamo continúa vigente y que la movilización busca mantener visible una problemática que sigue afectando a miles de mujeres en Argentina.