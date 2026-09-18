95 años de LV10, la radio de los mendocinos que sigue uniendo generaciones con raices y futuro

La presidenta de LV10, Silvina Alonso, subrayó que “los valores y la esencia de la radio son lo que se transmite de generación en generación”. En un nuevo aniversario, la emisora mendocina celebra con los Premios Raíces y una gala en el Teatro Mendoza, reafirmando su identidad como compañía cercana y símbolo cultural que proyecta sus raíces hacia el futuro.

La radio mendocina LV10 celebra sus 95 años con una propuesta que combina historia, cultura y renovación. Desde sus inicios, la emisora se convirtió en un espacio de referencia para los oyentes de la provincia, acompañando a distintas generaciones y adaptándose a los cambios tecnológicos que marcaron la industria.

En el marco de los festejos, Silvina Alonso puso en palabras el espíritu de la radio: “Este año ha tomado este marco de la posta generacional… estamos transmitiendo los valores de la radio a otra persona que quiere tomar eso. Esos valores y esa esencia que tiene la radio es lo que se transmite”. La idea de continuidad atraviesa la celebración y se refleja en la presencia de públicos jóvenes que hoy también se suman a la audiencia.

La jornada de aniversario se vincula directamente con los Premios Raíces, que distinguen a referentes mendocinos en distintas áreas. Alonso explicó el cambio en la estatuilla tradicional: “Decidimos cambiar esa estatuilla por una obra de arte: una raíz natural. Todos partimos de un mismo origen mendocino, pero cada uno se desarrolla de manera diferente. Cada raíz es única, como los ternados y premiados en su categoría”.

El evento central se realizará el 23 de septiembre en el Teatro Mendoza, donde se reunirán los ternados y los galardonados del año anterior para entregar las nuevas esculturas. La gala contará con momentos especiales, entre ellos homenajes a Pocho Sosa y Felipe Staiti, figuras que dejaron una huella en la música mendocina y que representan también esa transmisión de talento y valores entre generaciones.

La celebración tendrá un cierre artístico con 30 bailarines en escena junto a campeones mundiales de hip hop de la academia Andrómeda y el elenco Octa Crew, en un espectáculo que promete ser uno de los puntos más altos de la noche.

Alonso también proyectó el futuro de la emisora: “Esa impronta la vamos a mantener hasta llegar por lo menos a los 100 años, que ya están a la vuelta de la esquina”. Con esta mirada, LV10 no solo celebra su historia, sino que se prepara para el centenario con propuestas que refuerzan su identidad y su vínculo con la comunidad.

El aniversario pone en relieve la capacidad de la radio para adaptarse a los nuevos tiempos. LV10 consolidó su presencia en redes sociales, podcasts y transmisiones digitales, lo que le permite llegar a públicos jóvenes que quizás no la sigan por la vía tradicional, pero reconocen su marca y participan de sus contenidos.

Con casi un siglo de trayectoria, LV10 reafirma su rol como radio de los mendocinos, capaz de unir generaciones y proyectar sus raíces hacia el futuro. La celebración en el Teatro Mendoza será un hito que combina memoria, cultura y renovación, marcando el camino hacia los 100 años de historia.