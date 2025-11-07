24 Horas de Todo Corazón: Súmate este sábado a los famosos costillares y a la Cueca más grande del país

Mendoza vive una nueva edición de las 24 Horas de Todo Corazón, el evento solidario más esperado del año. Habrá gastronomía, música, danzas típicas y actividades familiares para ayudar a 21 instituciones locales.

La provincia de Mendoza ya palpita una nueva edición de las 24 Horas de Todo Corazón, el clásico encuentro solidario que une a miles de mendocinos bajo un mismo objetivo: ayudar a quienes más lo necesitan. Este 2025, la tradicional maratón cumple 38 años y promete una edición inolvidable, con tres jornadas de arte, cultura y gastronomía. Este sábado vas a poder disfrutar de gastronomía, música y cultura para toda la familia.

Parque Central: el escenario para el Gato y la Cueca más grande de Mendoza

El evento se desarrollará del 7 al 9 de noviembre en el Parque Central, donde se montará un espacio pensado para disfrutar en familia y colaborar con las 21 instituciones beneficiadas por la Fundación Todo Corazón.

Uno de los momentos más esperados será el Gato y la Cueca solidaria más grande del país, que se realizará este sábado a las 17:30. Desde la organización invitan a participar con pañuelos y remeras blancas, en una jornada guiada por profesores de danza que busca convertirse en una postal de unión y compromiso social.

Además, durante las tres jornadas, los asistentes podrán disfrutar de shows en vivo, peñas folclóricas, actividades culturales, food trucks y propuestas recreativas para todas las edades. Los camiones gastronómicos de AMEGAM ofrecerán una amplia variedad de platos, fusionando el disfrute con la solidaridad.

Los costillares solidarios, un clásico mendocino en Godoy Cruz

El sábado 8 desde las 10 de la mañana, el Parque San Vicente de Godoy Cruz se llenará de aromas con los tradicionales costillares de las 24 Horas de Todo Corazón, una de las propuestas más esperadas por los vecinos.

La actividad forma parte de la Maratón Solidaria de Todo Corazón, organizada por la Fundación, que año tras año destina lo recaudado a más de 20 instituciones sociales de Mendoza.

El encuentro contará también con la participación de la Escuela de Danza de la Federación Gaucha de Mendoza, bailes típicos y una gran peña popular que promete reunir a toda la comunidad en torno al espíritu solidario que caracteriza a este evento.

Las Heras y una jornada solidaria cargada de sabor y actividades para todos

El Parque de la Familia en Las Heras se transformará en una verdadera fiesta desde las 10:00. Va a contar con pizzas de Coronel Rodríguez (Juan Tur), empanadas y sándwiches de pernil. Además vas a poder disfrutar de música en vivo, emprendedores y artesanos. También participará el ballet Municipal, teatro infantil y obra “El pueblo que hizo Patria”. Habrá adiestramiento de perros, trencito para niños, encuentro de adultos mayores y una exhibición imperdible de Los Amigos del Ford Falcón.