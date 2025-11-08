24 Horas De Todo Corazón: en 21 horas se recaudaron más de $160 millones

La solidaridad de los mendocinos continúa expresándose y en esta edición de las 24 Horas De Todo Corazón, a poco del final, se recaudó $160 millones que servirán para ayudar a 21 instituciones mendocinas de bien público.

La provincia está palpitando el evento solidario más grande de Mendoza: las 24 Horas de Todo Corazón. Luego de 21 horas del comienzo de esta edición, la recaudación ya alcanzó una cifra histórica: $166.237.500. El importe total será destinado a 21 instituciones mendocinas que participan de este programa solidario.

Las 24 horas de Todo Corazón comenzó a las 20 de este viernes y se extenderá hasta este sábado a las 20 horas. Durante este día completo, reúne a miles de mendocinos, organizaciones, artistas y voluntarios con un único objetivo: ayudar a quienes más lo necesitan.

Con 21 horas de Maratón solidaria, se recaudó $166.237.500

Conocé las 21 Instituciones que participan en el ciclo 2025

Estas son las 21 instituciones mendocinas de bien público que participan en Las 24 Horas de Todo Corazón.

FUNDACIÓN CARMELA FASSI: Centro educativo y recreativo de personas con discapacidad mental. Comedor comunitario – Las Heras.

Prevención, educación y seguridad acuática. ASOCIACIÓN A.L.M.A.: Brinda integración e inclusión de personas con y sin discapacidad a través del deporte. Maipú.

Asociación civil sin fines de lucro que apoya a personas con síndrome de Down. FUNDACIÓN MANOS ABIERTAS: HOGAR NAZARET. Es un hogar de niños y niñas de 2 a 5 años que brinda protección, cuidado y contención afectiva. Godoy cruz.

CENTRO DE JUBILADOS AÑOS DORADOS DE COLONIA SEGOVIA: Brinda un espacio de contención a adultos mayores y tercera edad, donde puedan expresar sus experiencias, adquirir conocimientos, compartir momentos lúdicos y seguir desarrollando sus capacidades en actividades socio-preventivas para mejorar la calidad de vida. Se dictan talleres de movimientos, control de salud y lo más importante, un lugar de afectos y amistad. Guaymallén.

ADIMOLU: Ayuda y asiste a personas con discapacidad motriz y mental a través de actividades de rehabilitación y recreación. Luján.

ANADIM: Es una asociación de padres de niños con diabetes tipo 1. Su misión es educar, concientizar y contener a la comunidad mejorando la calidad de vida. Ciudad.

FIPAN MENDOZA: Brinda contención a las familias con hijos que padecen fibrosis Quística, colaboran con las necesidades de los centros de atención y capacitación de profesionales. Ciudad.

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS LAS CATITAS: Protección y Prevención ante emergencias – Santa Rosa.

FUNDACIÓN CONUTRIN: Trabaja en la prevención de la desnutrición infantil con mamás embarazadas a partir de 6 meses. Rivadavia.

FAMILIA MENESIANA: Acompaña a niños y adolescentes en sus trayectorias escolares, reforzando habilidades, hábitos de estudio, autorregulación y organización. Hay talleres para padres y niños. Dan merienda. Luján.

LA EQUITANA: Brinda actividades de equino terapia a niñas, niños y adolescentes con discapacidad, complementado con un Centro Educativo Terapéutico y un Centro de Apoyo Escolar. San Martín.

COOPERADORA HOSPITAL PERRUPATO: Cubre necesidades generales del hospital, como instrumental médico o mobiliario necesario para mejorar la atención de los pacientes del nosocomio. Se colabora con ropa, leche y pañales. Asisten a "La casita de madres" que aloja a las mamás que tienen sus bebés en neonatología para que ellas puedan estar bien alimentadas, tranquilas y puedan asistir a sus bebés en todo momento. San Martín.

KUMELEN: Centro educativo, recreativo y terapéutico para niños y jóvenes con discapacidad. Godoy Cruz.

CETAI: Actividades para prevenir enfermedades alimentarias y psíquicas infanto – juveniles.

Todavía hay tiempo: cómo donar en las 24 Horas de Todo Corazón 2025

Para quienes deseen colaborar, hay distintas formas de sumarse:

Plataforma online: ingresando a detodocorazon.org.ar y realizando una donación a través de la página.

ingresando a detodocorazon.org.ar y realizando una donación a través de la página. Código QR: disponible en la pantalla de Canal 9 Televida durante la transmisión. Es importante escanearlo directamente con Mercado Pago o cualquier billetera virtual y no con la cámara del celular.

disponible en la pantalla de Canal 9 Televida durante la transmisión. Es importante escanearlo directamente con Mercado Pago o cualquier billetera virtual y no con la cámara del celular. Puntos fijos de recaudación: Nudo Vial, Costanera y Beltrán (Ciudad) y Pedro Molina y Costanera (Guaymallén)

Nudo Vial, Costanera y Beltrán (Ciudad) y Pedro Molina y Costanera (Guaymallén) Transferencia: al alias 24SOLIDARIA.

al alias 24SOLIDARIA. Líneas de contacto: WhatsApp o llamadas al 2616051222 y 2616051223.

Desde la organización recordaron que, al donar por billetera virtual, la cuenta figura a nombre de Montemar Compañía Financiera, agente recaudador elegido por las instituciones participantes.