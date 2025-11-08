24 Horas De Todo Corazón: así se vivió este sábado solidario entre folclore y costillares

Con danzas folclóricas, música en vivo y el aroma de los tradicionales costillares, la Federación Gaucha de Mendoza animó la jornada solidaria en el Parque San Vicente de Godoy Cruz, en el marco de las 24 Horas de Todo Corazón.

El espíritu solidario y la tradición se unieron este sábado en el Parque San Vicente de Godoy Cruz, donde la Federación Gaucha de Mendoza fue protagonista con una destacada presentación en el marco de las 24 Horas de Todo Corazón.

La Escuela de Danza de la Federación Gaucha llenó de color y ritmo el escenario con un repertorio de danzas folclóricas argentinas.

Esta jornada que también contó con peñas populares, comidas típicas y espectáculos en vivo, todo en el marco del evento solidario más grande de la provincia.

La presentación folclórica estuvo a cargo de la Federación Gaucha que desplegó intervenciones llenas de música y baile.

Los costillares solidarios, un clásico mendocino en Godoy Cruz

Una de las propuestas más concurridas y esperadas son los tradicionales costillares de Las 24 Horas de Todo Corazón. Desde la federación comenzaron bien temprano con los preparativos, pasadas las 10 de la mañana el fuego ya se encontraba prendido y como apuntaron el secreto de un buen asado es el tiempo.

En horas del mediodía, cientos de mendocinos se congregaron en el Parque San Vicente y disfrutaron de su porción de costillas por tan solo $6.000.

La actividad forma parte de la Maratón Solidaria Las 24 Horas de Todo Corazón y lo recaudado se destina para ayudar a 21 instituciones de toda la provincia.

En 18 horas, la maratón solidaria ya logró recaudar $131.356.500 de Todo Corazón.