“Ya no se lo debe bancar nadie”: Edith Hermida destrozó a Andy Kusnetzoff sin filtros

La pantalla de El 9 Televida no da tregua con los cruces entre los personajes más relevantes del espectáculo. Esta vez fue Edith Hermida, una de las figuras más queridas de la televisión y actual participante de MasterChef Celebrity, quien disparó con munición gruesa contra Andy Kusnetzoff, conductor del éxito de los sábados PH: Podemos Hablar.

La interna entre las grandes figuras de la televisión volvió a encenderse. Edith Hermida, conductora e integrante clave de la programación que disfrutás en la pantalla de El 9 Televida, arremetió sin piedad contra Andy Kusnetzoff. La periodista analizó el estilo de conducción del líder de PH: Podemos Hablar, cuestionó la forma en que trata a sus compañeros de trabajo e hizo una desopilante comparación con Mirtha Legrand. Además, se conocieron los detalles detrás de su sorpresiva salida radial.

Aprovechando el clásico tono ácido que caracteriza a los informes televisivos, la comunicadora no dudó en señalar las actitudes que el conductor despliega tanto en la pantalla chica como en su programa radial en Urbana Play.

“Tendría que dar un paso al frente”: la dura crítica a su estilo

Jugando con la icónica consigna del punto de encuentro de PH, Hermida lanzó una sugerencia que provocó carcajadas, pero dejó entrever una fuerte acusación sobre el manejo del aire de Kusnetzoff.

“Tendría que decir: ‘Que den un paso al frente los que no dejan hablar a sus compañeros’. Él tendría que dar un paso al frente. Porque en la radio interrumpe a todo el mundo. ¡No deja hablar a nadie! Yo creo que ya no se lo debe bancar nadie”, arremetió la participante de MasterChef Celebrity.

Para rematar su descargo, la panelista amplió el espectro hacia el vínculo de Kusnetzoff con su entorno laboral: “Que den un paso al frente los que se llevan mal con los compañeros de trabajo y también con los agentes de prensa. Igual conmigo siempre fue buena onda… habría que hacer un duelo entre Mirtha Legrand y Andy, a ver quién interrumpe más”.

El motivo por el que Edith dejó la radio

En paralelo a sus explosivas declaraciones, se detallaron los motivos que llevaron a Hermida a dar un paso al costado de El Club del Moro, el exitoso ciclo radial encabezado por Santiago del Moro en La 100 donde se desempeñó durante casi tres años.

La razón principal de su renuncia estuvo vinculada a los exigentes tiempos de grabación que le demanda su participación en MasterChef Celebrity, la gran apuesta de la temporada que podés disfrutar por El 9 Televida.

Al despedirse al aire de sus compañeros, la conductora expresó su gratitud: “Les quiero agradecer a todos. Me han tratado de maravilla; he pasado casi tres años hermosos”, recibiendo las puertas abiertas por parte de Del Moro para un futuro regreso.